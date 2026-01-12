快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍

中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導

歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐盟各國應評估是否建立一支聯合軍隊，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍

庫比柳斯提出，歐盟可考慮建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，以更有效地保護歐陸。

法新社報導，庫比柳斯在瑞典發表演說時表示：「我們該如何取代現有的10萬名美駐歐常備軍，這一直是歐洲的主力軍隊。」

正值美國總統川普（Donald Trump）意欲接管格陵蘭島（Greenland），讓北大西洋公約組織（NATO）盟國加深疑慮華府的可靠度。

為因應來自俄羅斯的威脅，構想成立歐洲中央軍隊一事已討論多年，但因歐洲各國擔憂失去對本國軍隊的自主權，始終難以獲得進展。

美國方面，則持續要求歐洲盟邦能更積極承擔自身防衛責任，並曾說美國的重點將轉向來自中國的威脅，因此可能調整在歐洲的美軍部署。

曾任立陶宛總理的庫比柳斯表示：「在這樣的時刻，我們不能迴避有關我們防衛整備所面臨最迫切的問題。」

庫比柳斯在演說中也呼籲，應新成立「歐洲安全理事會」（European Security Council），以便歐洲能更快速做出自身防衛決策。構想中歐洲安理會應由歐洲主要國家組成，包括非歐盟成員的英國在內。

