前伊朗國王巴勒維之子：已準備返國犧牲生命

中央社／ 紐約11日專電

長期流亡海外的前伊朗國王巴勒維之子芮沙．巴勒維，今天接受美國福斯新聞頻道訪問表示，已準備率先返回伊朗，他和民眾都準備犧牲性命。伊朗人民對川普政府可能介入局勢已有正面回應。

1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，推翻與美國友好的巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）政權，流亡穆斯林領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）掌權，爆發美國大使館人質危機，在美國受教育的巴勒維之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）至今流亡海外。

芮沙．巴勒維接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪表示：「我是戰機駕駛，一輩子訓練就在等待此刻，人民要求我站出來帶領伊朗轉型，領導與協助國家改變。伊朗重獲自由必須是有計畫，穩定且溫和的（政權）轉變，沒有紊亂，不會像鄰國，如大家看到伊拉克去除復興黨之後的狀況。」

芮沙．巴勒維指出，川普總統承諾和平、建立典範、對抗邪惡勢力，伊朗民眾把街道命名為川普有其原因，他們知道川普與前任美國總統歐巴馬（BarackObama）與拜登（Joe Biden）完全不同，不會拋棄他們。希望伊朗重獲自由永遠延續（川普）典範，讓伊朗與川普都再次偉大。伊朗人民已對（美國）承諾介入的說法有正面回應。

他說：「已準備好率先返回伊朗，新團隊已有計畫，希望這次伊朗人民能成功，一定會成功，伊朗人民與我都準備犧牲性命。」

芮沙．巴勒維強硬說，必須砍掉蛇頭才能清除危害伊朗、美國及區域利益的威脅，除去當前政權是唯一解決之道，伊朗人才能獲得自由。

伊朗示威浪潮擴大至全國主要城市，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）指控美國與以色列是幕後黑手，絕不退讓。

紐約時報（New York Times）報導，巴勒維政權過去壓制人民，65歲的芮沙．巴勒維長期流亡，反對人士同樣鄙視君主制回歸。不過部分分析師認為，芮沙．巴勒維近年在伊朗國內已建立支持基礎。

