以德簽署安全協議 強化反恐與網路防衛合作

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，以色列與德國今天簽署一項安全協議，擴大在反恐與網路防衛領域的合作，並指出伊朗和其盟友構成的威脅。

法新社報導，尼坦雅胡辦公室聲明指出：「伊朗和其代理勢力—真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯（Hamas）與青年運動（Houthis）不僅威脅以色列，也威脅區域穩定和國際安全。」

「今天簽署的宣言，鞏固了以色列與德國在網路安全、反恐和先進科技領域的深度合作。」

聲明補充說：「以色列的敵人應該知道：我們隨時隨地都在關注他們。」

這項宣言由尼坦雅胡與到訪的德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）共同簽署。

尼坦雅胡在另一項聲明中表示：「我認為德國與以色列是天生拍檔。我們在飛箭三型（Arrow 3）防空飛彈系統上有過合作，也在許多領域展開合作。」

聲明指出，這項倡議正式確立了兩國安全機構之間廣泛的安全夥伴關係。

上個月，德國追加31億美元（約新台幣986億元）採購飛箭三型防空飛彈。這是由以色列製造，在美國支持下研發的極音速飛彈系統。

雙方2023年簽署價值約35億美元的初始採購協議，如今合約總值已達65億美元。以色列表示，這是該國歷來最大規模的軍事出口合約。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）與杜布林德今天稍早舉行會談時，呼籲歐洲聯盟（EU）將伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）列為「恐怖組織」。

此時正值伊朗近期爆發致命抗議，伊朗民眾最初因不滿生活成本飆升與經濟惡化發動抗議，隨後演變成近年來最大規模的反政府示威。