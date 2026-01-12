快訊

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

以德簽署安全協議 強化反恐與網路防衛合作

中央社／ 耶路撒冷11日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，以色列與德國今天簽署一項安全協議，擴大在反恐與網路防衛領域的合作，並指出伊朗和其盟友構成的威脅。

法新社報導，尼坦雅胡辦公室聲明指出：「伊朗和其代理勢力—真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯（Hamas）與青年運動（Houthis）不僅威脅以色列，也威脅區域穩定和國際安全。」

「今天簽署的宣言，鞏固了以色列與德國在網路安全、反恐和先進科技領域的深度合作。」

聲明補充說：「以色列的敵人應該知道：我們隨時隨地都在關注他們。」

這項宣言由尼坦雅胡與到訪的德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）共同簽署。

尼坦雅胡在另一項聲明中表示：「我認為德國與以色列是天生拍檔。我們在飛箭三型（Arrow 3）防空飛彈系統上有過合作，也在許多領域展開合作。」

聲明指出，這項倡議正式確立了兩國安全機構之間廣泛的安全夥伴關係。

上個月，德國追加31億美元（約新台幣986億元）採購飛箭三型防空飛彈。這是由以色列製造，在美國支持下研發的極音速飛彈系統。

雙方2023年簽署價值約35億美元的初始採購協議，如今合約總值已達65億美元。以色列表示，這是該國歷來最大規模的軍事出口合約。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）與杜布林德今天稍早舉行會談時，呼籲歐洲聯盟（EU）將伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）列為「恐怖組織」。

此時正值伊朗近期爆發致命抗議，伊朗民眾最初因不滿生活成本飆升與經濟惡化發動抗議，隨後演變成近年來最大規模的反政府示威。

以色列 伊朗 德國

延伸閱讀

伊朗抗議：死亡人數持續上升 美以公開聲援

伊朗宣布為「烈士」哀悼3天 號召遊行「抵抗暴動」

非政府組織：伊朗至少538人命喪鎮壓 逾1萬人遭拘留

美擬對伊朗動武 推升油價

相關新聞

川普：準備好協助渴求自由的伊朗 美媒指不排除發動空襲

伊朗爆發反政府示威抗議，當局恐加大鎮壓力道。美國總統川普十日說，準備好協助正渴求自由的伊朗。華爾街日報同日報導，川普政府...

揭開東南亞詐騙園區內幕！受害者都是什麼樣的人？

本文為《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》（大是文化，2025）內容節選。

伊朗動盪 抗議群眾與政府耐力戰

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）及伊朗英文媒體「伊朗洞察」報導形容，伊朗這波反政府示威抗議已達「新層次」。有政治分析家表示，...

日眾院預定參選破700人 各黨備戰

根據日媒調查，截至十一日，今年可能的日本眾議員大選擬參選人數已達七○三人。隨著外傳首相高市早苗可能於廿三日開議的國會常會...

川普放話動武奪格陵蘭 丹麥總理：面臨決定性時刻

在美國總統川普再度提及可能動用武力奪取格陵蘭後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，丹麥...

台積電輝達先進封裝靠它 日本岐阜機廠轉型AI隱形冠軍

2026年AI熱潮燒不停，輝達GPU訂單滿天飛、台積電忙翻天，但供應鏈深處卻藏著一家日本岐阜縣小廠——僅1.2萬員工，卻幾乎獨占輝達高階GPU封裝基板市場，連台積電都得靠它緩解先進封裝（CoWoS）產能瓶頸。 百年老店如何從地方電車廠變成全球AI命脈？台灣半導體的下一個風險會不會就在這裡？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。