川普放話動武奪格陵蘭 丹麥總理：面臨決定性時刻

中央社／ 哥本哈根11日綜合外電報導
丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。路透

美國總統川普再度提及可能動用武力奪取格陵蘭後，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，丹麥與美國因格陵蘭引發的外交角力正面臨「決定性時刻」。

法新社報導，在華府12日舉行聚焦全球爭奪關鍵原物料的會議之前，丹麥總理佛瑞德里克森表示：「格陵蘭問題已形成衝突。」

她在與丹麥其他政黨領袖辯論時表示：「這是個決定性時刻。」她並指出，此事所牽涉的利害關係，已超越格陵蘭未來本身的問題。

佛瑞德里克森在臉書（Facebook）發文表示：「我們隨時準備好在必要時捍衛我們的價值，包括北極地區。我們相信國際法，也相信人民自決的權利。」

德國和瑞典表態支持丹麥，反對川普對這塊丹麥自治領土提出的最新主張。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）譴責美國的「威脅性言論」。此前川普再度表示，無論對方是否同意，華府都「將對格陵蘭島採取行動」。

他在瑞典薩倫（Salen）舉行的國防會議上表示：「瑞典、北歐國家、波羅的海國家以及數個歐洲大國，都與我們的丹麥朋友站在同一陣線。」該場會議也有負責北大西洋公約組織（NATO）事務的美軍將領出席。

克里斯特森表示，美國若接管礦產資源豐富的格陵蘭，「將違反國際法，且可能鼓動其他國家採取同樣的行動」。

