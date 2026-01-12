伊朗逼近革命臨界點？專家：最可能走向不是政權全面垮台

隨著抗議者連續多夜湧上伊朗街頭，示威浪潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊斯蘭共和國可能被推翻的潛在變局。一旦成真，勢將重塑全球地緣政治與能源市場。

最高領袖哈米尼的政權過去多次挺過抗議風波，但這波示威已持續兩周，規模不斷擴大。根據人權組織統計，已有超過500名抗議者喪生，上萬人被捕。抗議最初源於貨幣危機與經濟崩潰，如今矛頭已指向整個體制。

美國總統川普公開聲援示威者，並多次警告伊朗若殺害和平抗議者，美國將採取行動，外界解讀為華府重返「政權更迭」路線。

市場迅速反應，布蘭特原油兩天內上漲逾5%，突破每桶63美元，反映投資人開始為OPEC第四大產油國供應中斷的風險定價。

前中情局中東分析師艾許（William Usher）指出，這是伊朗自1979年革命以來最關鍵的時刻，政權正承受巨大經濟壓力，重新掌控局勢的時間窗口正在縮小，手段也越來越有限。

若伊朗政權垮台，將衝擊俄羅斯在中東的地緣戰略布局。波灣阿拉伯國家則對局勢高度警惕，擔憂其崩潰可能引發如「阿拉伯之春」後的長期混亂，形成危險的權力真空。伊朗已警告，若遭攻擊，美國在該地區的資產及以色列將成為「合法目標」。

對能源市場而言，關鍵在於產油省胡齊斯坦是否出現動盪。目前尚無出口中斷跡象，但流亡美國、已故國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲石油工人罷工。1978年的石油罷工曾迅速重創經濟，成為其父王朝垮台的致命一擊。

新興市場老將莫比爾斯（Mark Mobius）說，若伊斯蘭共和國倒台，權力平衡將劇烈改變。最佳情況是政府全面更替，最壞則是內戰延續、舊政權苟延殘喘。

儘管經濟停滯、高通膨，加上以色列近兩年打擊其本體與代理人，伊朗實力受挫，但它仍握有可覆蓋整個中東的彈道飛彈庫，並獲得包括革命衛隊在內的安全體系支持。

歐洲外交關係協會中東與北非副計畫主任格蘭馬耶（Ellie Geranmayeh）指出，對波灣國家以及土耳其、巴基斯坦而言，最糟的不是現狀，而是伊朗陷入全面混亂。示威者背景高度多元，從都市世俗菁英到宗教保守派皆有，卻缺乏統一領導，增加失控風險。

彭博經濟學家埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）認為，伊斯蘭共和國可能無法以現有形態撐到2026年底，但全面革命的機率仍低。較可能的情境是高層洗牌、體制大致延續，或由革命衛隊發動政變。