快訊

伊朗示威逾500死、1萬多人被捕 川普介入3方案曝光

新竹7.4度！明起白天暖如春早晚冷如冬 熱帶擾動成颱機率60%

巴拿馬美國保護運河聯合演訓 提升因應作戰情境能力

中央社／ 巴拿馬市11日綜合外電報導

官員表示，美國和巴拿馬部隊明天將展開聯合演訓，目標是保護這個中美洲國家的戰略性運河航道。

法新社報導，美國總統川普去年以巴拿馬運河（Panama Canal）疑似受到中國控制為由，威脅予以收回。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）2日宣布，巴拿馬和美國之間的緊張局勢已經結束。

根據巴拿馬安全部發布的聲明，約有50名美國海軍人員，以及61支巴拿馬空軍、海軍和警察部隊將在巴拿馬境內的空軍和海軍基地參與演習。這是繼去年舉行3次類似演習後，再度進行的聯合演訓。

聲明指出，這項聯合計畫旨在就運河保護，提升部隊「因應作戰情境的能力」。

巴拿馬運河 美國 海軍

延伸閱讀

CNN：川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入非選項

美擬對伊朗動武 推升油價

政策髮夾彎…美不禁陸無人機 國內協力廠短線恐承壓

陸汽車大廠吉利控股 正考慮進軍美國市場

相關新聞

川普：準備好協助渴求自由的伊朗 美媒指不排除發動空襲

伊朗爆發反政府示威抗議，當局恐加大鎮壓力道。美國總統川普十日說，準備好協助正渴求自由的伊朗。華爾街日報同日報導，川普政府...

伊朗動盪 抗議群眾與政府耐力戰

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）及伊朗英文媒體「伊朗洞察」報導形容，伊朗這波反政府示威抗議已達「新層次」。有政治分析家表示，...

日眾院預定參選破700人 各黨備戰

根據日媒調查，截至十一日，今年可能的日本眾議員大選擬參選人數已達七○三人。隨著外傳首相高市早苗可能於廿三日開議的國會常會...

台積電輝達先進封裝靠它 日本岐阜機廠轉型AI隱形冠軍

2026年AI熱潮燒不停，輝達GPU訂單滿天飛、台積電忙翻天，但供應鏈深處卻藏著一家日本岐阜縣小廠——僅1.2萬員工，卻幾乎獨占輝達高階GPU封裝基板市場，連台積電都得靠它緩解先進封裝（CoWoS）產能瓶頸。 百年老店如何從地方電車廠變成全球AI命脈？台灣半導體的下一個風險會不會就在這裡？

伊朗逼近革命臨界點？專家：最可能走向不是政權全面垮台

隨著抗議者連續多夜湧上伊朗街頭，示威浪潮從首都德黑蘭蔓延至全國數十座城市，區域及全球領導人正嚴肅面對伊斯蘭共和國可能被推...

伊朗抗議：死亡人數持續上升 美以公開聲援

（德國之聲中文網）盡管死亡人數不斷上升、安全機構發出嚴厲威脅、幾乎全國斷網，伊朗的大規模抗議仍在持續。據活動人士稱，持續超過兩周的抗議已擴散至185個城市。總部設在奧斯陸的“伊朗人權組織”（IHRNG

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。