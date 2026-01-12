傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

中央社／ 倫敦11日綜合外電報導

媒體報導，英國正與歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，嚇阻俄羅斯在北極活動。德國也計劃提出設立名為「北極哨兵」的北大西洋公約組織聯合特派團，負責維護區域安全。

路透社引述英國「每日電訊報」（The DailyTelegraph）昨天報導指出，英國和其他歐洲國家軍事首長正就北大西洋公約組織（NATO）可能在美國總統川普一再表態要得到的格陵蘭（Greenland）設立北約特派團一事制定計畫。

該報導指出，英國官員已經與德國、法國和其他國家就相關計畫展開初步磋商，內容可能包括部署英國部隊、軍艦和軍機，以保護格陵蘭免於俄羅斯和中國行動的影響。

彭博（Bloomberg News）今天也引述知情人士報導，德國外交部長和財政部長明天訪華府，德國屆時將提出設立北約聯合特派團，以保衛北極地區。

知情人士透露，德國計劃提出設立一支名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的特派團，負責維護區域安全，並將以北約去年啟動保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）特派團作為藍本。

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，有關如何嚇阻俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在北極行動是「例行公事」。

亞歷山大說：「考量到俄羅斯和中國的行動，北極地區正成為競爭日趨激烈的地緣政治區域…我們和北約所有盟國討論如何嚇阻俄羅斯在北極圈的侵略行為，是合情合理的。」

英國政府發言人在被問到每日電訊報報導內容時表示，英國「致力與北約盟友合作，加強北約在北極的嚇阻與防禦力」。

明天將會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天表示，針對美國關切俄羅斯或中國船艦的議題，必須在北約聯盟的框架之下找出解決方案。

瓦德福說：「若涉及領土主權問題，我們立場絕對明確：格陵蘭未來應由格陵蘭人民自主決定。」

北極 英國 北約

相關新聞

川普：準備好協助渴求自由的伊朗 美媒指不排除發動空襲

伊朗爆發反政府示威抗議，當局恐加大鎮壓力道。美國總統川普十日說，準備好協助正渴求自由的伊朗。華爾街日報同日報導，川普政府...

策畫對伊朗動武 美將領：轉移川普關注格陵蘭

英國「星期日郵報」引述外交消息人士報導，川普已下令美國聯合特種作戰司令部（ＪＳＯＣ）草擬入侵丹麥海外半自治領地格陵蘭的計...

伊朗動盪 抗議群眾與政府耐力戰

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）及伊朗英文媒體「伊朗洞察」報導形容，伊朗這波反政府示威抗議已達「新層次」。有政治分析家表示，...

日眾院預定參選破700人 各黨備戰

根據日媒調查，截至十一日，今年可能的日本眾議員大選擬參選人數已達七○三人。隨著外傳首相高市早苗可能於廿三日開議的國會常會...

外界估至少2000死…德黑蘭太平間 遺體一具疊一具

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，據稱德黑蘭急診室人滿為患，醫護人員來不及做心肺復甦術（ＣＰＲ）。有目擊者對外媒指稱，看到...

「無法容許」陸兩用物項禁令 高市：將與G7攜手應對

中日圍繞台灣問題的爭端陷入僵局，中國大陸上周宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，加大對日施壓力度，日本首相高市早苗在昨日播...

