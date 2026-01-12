非政府組織：伊朗至少538人命喪鎮壓 逾1萬人遭拘留

一個致力於促進伊朗人權的非政府組織今天指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡。德黑蘭當局則警告，若美國動武保護示威者，美軍和以色列將成「合法目標」。

美聯社報導，總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）同時指出，過去兩週抗議期間有超過1萬600人遭到拘留。這個組織透過伊朗境內社運人士交叉查證消息，在伊朗近年來的動亂期間多次提供準確資訊。

由於伊朗網路中斷、電話線路也遭到切斷，外界要掌握當地示威實況變得更加困難。

伊朗政府尚未公布這波抗議活動整體傷亡數字。由於當地網路和國際電話目前遭到全面封鎖，美聯社暫時無法進行獨立查證，以確認相關數據。

國際間普遍憂心資訊封鎖恐讓伊朗安全部門內的強硬派更有恃無恐展開血腥鎮壓。大批抗議群眾今天上午再度湧上首都德黑蘭和第二大城麥什赫德（Mashhad）街頭。

路透社引述「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）今天報導，美國總統川普預計於13日就回應伊朗情勢的選項聽取官員簡報，包括軍事打擊、動用秘密的網路武器（cyber weapons）、擴大制裁，以及為反政府力量提供線上支援等。

伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）則警告美國勿「誤判形勢」。

曾任伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）指揮官的卡利巴表示：「我們把話說清楚，若伊朗遭受攻擊，被占領土（指以色列）以及所有美軍基地和艦艇都將成為我們合法目標。」

伊朗國營電視台今天播出德黑蘭法醫辦公室地面陳列數十個裝有遺體屍袋的畫面，稱死者是「武裝恐怖分子」引發事端的受害者。

於週末期間參與以色列安全磋商的3名消息人士表示，以色列已處於高度戒備，為美方可能對伊朗進行的任何干預做好準備。

以色列軍事官員表示，這波抗議是伊朗內部事務，但以色列軍方正密切關注事態發展，並已做好「必要時以武力回應」的準備。

去年6月以色列攻擊伊朗關鍵核設施，引爆為期12天戰爭，美國也曾短暫介入。伊朗當時以飛彈對以色列和美國在卡達的空軍基地展開還擊。

以色列消息人士透露，總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）昨天和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，討論美國干預伊朗事宜。

流亡美國的前伊朗國王巴勒維（Mohammad RezaPahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）在X平台表示，川普見證伊朗人「難以言喻的勇氣」、「不要放棄街頭」。他在缺乏統一領導的伊朗反對勢力中具有舉足輕重地位。