CNN：川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入非選項

總統川普近日威脅若伊朗政權對平民動用武力將予以打擊。在伊朗示威潮死傷攀升後，兩位美國官員告訴CNN，他權衡言出必行的同時，正就可能採行的一系列軍事行動進行評估。

有線電視新聞網（CNN）報導，就在伊朗國內暴力衝突導致數十人死亡以及抗議人士被捕之際，其中一名官員指出，近日川普已就不同的干預計畫聽取簡報，部分討論內容也包括不涉及美國直接軍事干預的選項。

美國官員表示，向總統提出的若干選項聚焦在打擊德黑蘭當局用以鎮壓抗議的安全部門。

然而，政府內部同時也有軍事打擊可能弄巧成拙而削弱示威運動的疑慮。官員表示，相關顧慮包括空襲可能無意間激起伊朗民眾團結支持政府，或促使伊朗以其軍事力量展開報復。

官員指出，川普目前尚未就如何干預作出最終決定，但隨著死亡人數持續上升，他正認真考慮採取行動。有白宮高層向CNN表示，川普正在考慮的選項不包括派地面部隊進入伊朗。

總部設在美國的人權行動者新聞通訊社（HumanRights Activists News Agency）通報，自從這波示威浪潮於過去兩週在伊朗全境31省全面引爆以來，已經造成116人喪生。但是鑒於當局全面切斷網路和電話通訊，這項統計是否充分反映傷亡規模仍不明朗。

川普昨天在社群媒體發文指出：「伊朗正在尋求自由，或許是前所未有的。美國隨時準備提供幫助！」。

他9日對記者表示，若德黑蘭對抗議群眾動用致命暴力，美國將「介入」。

川普在與石油業高層會面時說：「我已經非常堅定表態，如果他們開始像過去一樣地屠殺人民，我們會介入。這不代表派地面部隊進入，但意味著會非常、非常嚴厲地打擊對方要害。」