伊朗抗議：死亡人數持續上升 美以公開聲援

（德國之聲中文網）盡管死亡人數不斷上升、安全機構發出嚴厲威脅、幾乎全國斷網，伊朗的大規模抗議仍在持續。據活動人士稱，持續超過兩周的抗議已擴散至185個城市。總部設在奧斯陸的“伊朗人權組織”（IHRNGO）周日（1月11日）在社交平台X上發布消息稱，已確認至少有192名抗議者被殺。

總部設在美國的人權活動者通訊社（HRANA）則報道稱，伊朗抗議所引發的暴力事件已造成至少203人死亡，其中162人為抗議者，41人為安全部隊成員，另有超過2600人被捕。

伊朗的抗議最初於上個月底因糟糕的經濟狀況和高昂的生活成本而爆發，如今矛頭已直指伊朗的神權政府。隨著信息的封鎖，外界也越來越難了解抗議的真實情況。多家通訊社認為，實際死亡人數可能遠高於上述報告數字。目前，與外界的通信僅可能通過Starlink衛星系統，但前提是必須將相關終端設備非法帶入伊朗。

伊朗威脅反擊

與此同時，伊朗議會議長穆罕默德·巴蓋爾·卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）警告稱，如果美國如總統特朗普威脅的那樣襲擊伊朗，美國軍隊和以色列將成為“合法目標”。他還直接威脅以色列（他稱之為“被佔領土”）及美國軍方，表示可能采取先發制人的打擊。卡利巴夫在議會發表上述言論時，議員們沖上主席台，高呼“打倒美國”。

伊朗國家電視台對議會會議進行了現場直播。卡利巴夫是一位曾競選總統的強硬派人士，他在演講中贊揚了警方及伊朗的准軍事部隊——尤其是由志願者組成的“巴斯基民兵”在抗議期間“堅守陣地”。

卡利巴夫還表示：“伊朗人民應該知道，我們將以最嚴厲的方式處理他們，懲罰那些被逮捕的人。”

特朗普：美國准備好提供幫助

外界擔心，信息封鎖將助長伊朗安全機構中的強硬派對抗議者展開血腥鎮壓，盡管特朗普警告說他願意動用武力保護和平示威者。

特朗普在社交媒體上表達了對抗議者的支持：“伊朗正在追求自由，也許是前所未有的。美國准備好提供幫助！！！”

《紐約時報》和《華爾街日報》援引匿名美國官員的話稱，特朗普周六晚間已收到針對伊朗的軍事打擊選項，但尚未做出最終決定。

美國國務院則警告稱：“不要與特朗普總統玩游戲。他說到就會做到。”

目前尚不清楚伊朗是否真的會發動打擊，尤其是在去年6月與以色列的12天戰爭中，其防空系統被摧毀之後。任何開戰的決定最終將由現年86歲的伊朗最高領袖哈梅內伊做出。

美國軍方則表示其在中東“已部署具備全面作戰能力的部隊，以保護我們的部隊、伙伴和盟友，以及美國利益。”

伊朗曾在去年6月襲擊了美國在卡塔爾的烏代德空軍基地。美國海軍部署在中東的第五艦隊駐扎在巴林王國的海島上。

以色列：密切關注伊朗抗議

以色列總理內塔尼亞胡周日在內閣會議開始時指出：“以色列正在密切關注伊朗的局勢發展。追求自由的示威活動已經蔓延全國。以色列人民，乃至整個世界，都對伊朗人民展現出的巨大勇氣感到欽佩。” “我們都希望，波斯民族能早日擺脫暴政的枷鎖。”

此前，以色列一位不具名的官員透露，內塔尼亞胡已與美國國務卿盧比奧通話，討論包括伊朗在內的議題。

以色列外交部長吉迪恩·薩爾（Gideon Saar）周日在X平台上發布的一段視頻中表示：“我們支持伊朗人民爭取自由的鬥爭，並祝他們成功。”

此前，薩爾在X平台的另一篇貼文中呼籲歐盟將伊朗革命衛隊列為“恐怖組織”。他說，他已向正在以色列訪問的德國聯邦內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）表示，現在正是進行這一認定的時機。“這是德國長期以來的立場，而今天這一問題的重要性對所有人來說已是顯而易見的。”薩爾補充說。

英國：希望看到伊朗“和平過渡”

英國交通大臣海蒂·亞歷山大（Heidi Alexander）周日在接受英國媒體采訪時表示，英國的當務之急是“遏制暴力”。她說：“英國政府一直將伊朗視為敵對國家。我們知道它在中東乃至更廣泛地區構成安全威脅，也知道該政權對本國人民實行壓迫。”“所以我認為，當前的首要任務是盡力遏制伊朗正在發生的暴力。”

她補充道：“那裡的局勢令人擔憂，我們希望看到未來的任何發展都能以和平的方式過渡，讓人民享有基本自由，讓真正的民主價值重回伊朗。”

英國反對黨保守黨領袖凱米·巴德諾赫（Kemi Badenoch）表示，美國若協助推翻伊斯蘭共和國政權是“正確的”，她也強調，若有必要，將支持英國皇家空軍（RAF）參與。 她還向英國媒體指出：“如果有機會，伊朗會毫不猶豫地消滅英國。我不反對清除一個試圖傷害我們的政權。”

