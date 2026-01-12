強烈寒流襲日 日本海側恐降下大雪

中央社／ 東京11日專電

受到強烈寒流影響，日本在12日前後將迎來嚴寒天氣，日本海沿岸地區為主的多個地方可能出現大雪。氣象預報指出，從11日晚間至12日上午為降雪高峰期，部分地區恐在短時間內積雪迅速增加，需高度警戒。

日本民間氣象公司Weather Map指出，11日已有強烈冷空氣南下，日本海上空布滿雪雲，部分雪雲也延伸至太平洋一側。12日仍維持典型的冬季氣壓型態，日本海側在清晨前後恐迎來降雪高峰，特別是東北、北陸及近畿北部地區，降雪強度可能增強，有短期間內積雪急速增加的風險。

根據預測，截至12日傍晚的24小時降雪量，東北地區最多可達80公分，北陸與東海地區也可能達70公分左右。大雪與暴風雪恐導致交通運輸受阻，民眾需提高警覺。

此外，雪雲在12日清晨可能擴散至西日本太平洋側及名古屋周邊，平時較少降雪的地區，也需注意積雪與路面結冰。北陸與北日本地區風勢強勁，局部可能出現能見度下降的情況，需要多加留意。

氣溫方面，全日本12日清晨將明顯降溫，東京最低氣溫預估為攝氏1度，名古屋約負2度，東海與西日本多數地區會出現零下低溫。

到了白天，太平洋側在白天雖然可能短暫出現晴朗天氣，但氣溫仍偏低，東京白天最高氣溫約10度，東海至西日本約7度左右。

北日本地區氣溫更低，青森白天最高氣溫約負2度、札幌負3度，加上吹起強風，體感溫度更低。氣象單位提醒民眾做好防寒準備，並留意交通資訊。

日本 氣溫 降雪

