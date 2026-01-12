川普：準備好協助渴求自由的伊朗

伊朗爆發反政府示威抗議，當局恐加大鎮壓力道。美國總統川普十日說，準備好協助正渴求自由的伊朗。華爾街日報同日報導，川普政府已就必要時攻擊伊朗進行初步討論，不排除對伊朗軍事目標發動大規模攻擊。

川普十日在自創社媒真實社群發文表示，伊朗正渴求自由，其程度在該國也許前所未見，美國已準備好伸出援手。美國國務院同日也聲明，「別跟川普總統玩把戲，他說到做到」。

紐約時報十日報導，多位匿名美國官員指出，川普近日已聽取關於對伊朗採取軍事行動的新方案簡報，他正考慮是否對伊朗發動攻擊，但尚未拍板定案。美國Axios新聞網十一日則報導，為支持伊朗群眾，川普正考慮幾個選項，以打擊德黑蘭領導高層，例如派美軍航艦打擊群開赴中東，或對德黑蘭發動網路戰及資訊戰。

匿名美國官員對華爾街日報透露，川普政府官員已就必要時如何對伊朗發動攻擊初步討論，討論可能鎖定的目標；商討中選項之一是對多個軍事目標發動空襲，但在究竟應採取何種行動上尚未達成共識，也還沒為了潛在的空襲行動而調動任何美軍裝備或人員。這些官員說，上述討論屬例行規畫，尚無跡象表明美國即將攻伊。

去年六月與伊朗短暫交戰十二天的以色列，其總理內唐亞胡十日和美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐通話。以色列消息人士對路透說，內、魯兩人談到美國干預伊朗情勢的可能性等議題；以色列政府上周末召開安全會議，就美方潛在的介入行動嚴陣以待。

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊十日透過國營電視台聲明，捍衛一九七九年伊朗伊斯蘭革命的成果與維安是一條「紅線」。軍方聲明，將保護和捍衛國家利益、國家的戰略基礎設施及國有等公共財產。伊朗國會議長卡利巴則揚言，一旦美國動手，德黑蘭將視以色列及駐中東的美軍基地為合法報復目標。

伊朗去年十二月廿八日爆發示威抗議，至今未歇，起初肇因為通膨飆升引發民眾生計困難，示威者隨後迅速轉為政治訴求，要求神職統治集團下台。伊朗當局則指控美國及以色列等外部勢力煽動動亂。

伊朗警察首長拉丹十一日表明，近兩周來逮捕多位重要人士。有人權團體示警，當局正展開鎮壓這波示威潮的「大屠殺」。網路上流傳的影片顯示，德黑蘭、伊東城市麥什赫德等地有大批民眾走上街頭，許多車輛與銀行、購物中心、政府大樓、清真寺等建築物起火燃燒。

總部在英國的媒體Volant Media旗下波斯語獨立頻道引述知情人士報導，保守估計，過去四十八小時內至少兩千人喪生。美聯社等外媒引述總部在美國的「人權運動人士通訊社」報導，這波示威抗議已釀成至少一一六人喪生、逾二六○○人遭拘留。