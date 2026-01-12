川普促古巴達成協議 否則將面臨後果

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天敦促古巴「達成協議」，否則將面臨後果。他還警告，從委內瑞拉流入古巴的石油與資金將會中斷。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「古巴多年來依靠來自委內瑞拉的大量石油與資金。古巴則為過去兩位委內瑞拉獨裁者提供『安全服務』作為回報。」

他寫道：「但這一切已經結束。那些（駐委內瑞拉的）古巴人大多數在上週美國的攻擊中喪生，委內瑞拉如今不再需要多年來挾持他們的惡棍和勒索者提供保護。」

川普指出：「委內瑞拉現在有美國，有遠比其他國家更強大的軍隊來保護他們，我們將保護他們。絕不會再有任何石油或資金流向古巴，一分一毫也不會有。」

他提及：「我強烈建議他們在為時過晚前達成協議。感謝你們對此事的關注。」

古巴 委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普覬覦格陵蘭 德財長：國際法原則適用於所有人

川普簽署行政命令 防委內瑞拉石油收益遭扣押

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

格陵蘭5政黨齊聲拒當美國人 川普嗆「來硬的」

相關新聞

伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，若干抗議者告訴美國有線電視新聞網（CNN），政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其...

川普：準備好協助渴求自由的伊朗

伊朗爆發反政府示威抗議，當局恐加大鎮壓力道。美國總統川普十日說，準備好協助正渴求自由的伊朗。華爾街日報同日報導，川普政府...

策畫對伊朗動武 美將領：轉移川普關注格陵蘭

英國「星期日郵報」引述外交消息人士報導，川普已下令美國聯合特種作戰司令部（ＪＳＯＣ）草擬入侵丹麥海外半自治領地格陵蘭的計...

伊朗動盪 抗議群眾與政府耐力戰

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）及伊朗英文媒體「伊朗洞察」報導形容，伊朗這波反政府示威抗議已達「新層次」。有政治分析家表示，...

日眾院預定參選破700人 各黨備戰

根據日媒調查，截至十一日，今年可能的日本眾議員大選擬參選人數已達七○三人。隨著外傳首相高市早苗可能於廿三日開議的國會常會...

外界估至少2000死…德黑蘭太平間 遺體一具疊一具

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，據稱德黑蘭急診室人滿為患，醫護人員來不及做心肺復甦術（ＣＰＲ）。有目擊者對外媒指稱，看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。