川普促古巴達成協議 否則將面臨後果
美國總統川普（Donald Trump）今天敦促古巴「達成協議」，否則將面臨後果。他還警告，從委內瑞拉流入古巴的石油與資金將會中斷。
川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「古巴多年來依靠來自委內瑞拉的大量石油與資金。古巴則為過去兩位委內瑞拉獨裁者提供『安全服務』作為回報。」
他寫道：「但這一切已經結束。那些（駐委內瑞拉的）古巴人大多數在上週美國的攻擊中喪生，委內瑞拉如今不再需要多年來挾持他們的惡棍和勒索者提供保護。」
川普指出：「委內瑞拉現在有美國，有遠比其他國家更強大的軍隊來保護他們，我們將保護他們。絕不會再有任何石油或資金流向古巴，一分一毫也不會有。」
他提及：「我強烈建議他們在為時過晚前達成協議。感謝你們對此事的關注。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言