策畫對伊朗動武 美將領：轉移川普關注格陵蘭

英國「星期日郵報」引述外交消息人士報導，川普已下令美國聯合特種作戰司令部（ＪＳＯＣ）草擬入侵丹麥海外半自治領地格陵蘭的計畫，但被美國參謀首長聯席會議以違法且不會獲國會支持為由抵制。

消息人士指稱，該會議試圖以較不具爭議的行動分散川普對格陵蘭的注意力，諸如對伊朗發動攻擊，或攔截俄羅斯規避西方國家制裁的「影子艦隊」。

除了美軍近日在公海上窮追不捨懸掛俄國國旗的委內瑞拉油輪，對於伊朗正延燒的大規模反政府示威抗議，川普二日也意有所指地說，「我們子彈已上膛，準備就緒」。

外交消息人士指稱，部分美軍的高階將領認為，川普想要從美國的北約（ＮＡＴＯ）盟邦丹麥手中，強奪格陵蘭的計畫既瘋狂又非法，因此這些將領正在試圖藉由策畫發動其他重大軍事行動，以轉移川普對格陵蘭的關注。他們形容，自己就像和一個五歲小孩在打交道一樣。

上述消息人士說，以白宮副幕僚長米勒為首的川普政府鷹派人士，受美軍三日長驅直入委國抓捕馬杜洛的行動鼓舞，急於搶在中國大陸和俄國前先下手為強，對格陵蘭出手；川普也可能出於十一月美國期中選舉考量，想利用對格陵蘭的行動分散選民對美國當前經濟問題的關注。