伊朗動盪 抗議群眾與政府耐力戰

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
伊朗自去年十二月下旬爆發新一波示威潮。圖為反政府的示威者九日晚間圍著營火，彼此取暖並加油打氣。美聯社
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）及伊朗英文媒體「伊朗洞察」報導形容，伊朗這波反政府示威抗議已達「新層次」。有政治分析家表示，若這些大規模活動的動能可以持續下去，伊朗當局即使加強鎮壓，可能也難以平息。

連兩周的示威抗議已對把持權力近半世紀的伊朗神權統治集團構成重大挑戰。

德國智庫「中東與全球秩序中心」主任法托拉–尼加德對ＣＮＮ說，只要上述動能不會無以為繼，那當局打壓的難度將變大，甚至可能難以收效；屆時建制派精英與鎮壓群眾的國家機器內部可能出現裂痕，他們將意識到已難以回天。

法托拉–尼加德還說，即使這波活動最終仍像過去般遭鎮壓平息，對伊朗當局可能也不是長遠的勝利，主因是當局既無力、也不願實施結構性的根本改革，造成國家與社會間出現無法彌補的鴻溝。

尤其這波始於去年十二月下旬的抗爭，一開始從德黑蘭的市集爆發，主要訴求是對國內嚴重的通膨表達不滿。在上世紀的一九七九年伊朗伊斯蘭革命後，長期堅定支持當局的傳統市場商人「巴扎」這次決定和其他群眾走上街頭，就代表一大轉變。

保守派的巴扎和伊朗的宗教機構，此前是密不可分的盟友。巴扎資助伊斯蘭革命，其中最著名的就是出錢包機送穆斯林領袖何梅尼返回德黑蘭，之後他也成為伊朗最高領袖。

幾十年來，伊朗當局已疏遠其最關鍵的老朋友及支持者。法托拉–尼加德提到，當年作為伊斯蘭革命推手、和神職人員聯手的這股力量，如今卻可能成為「掘墓人」，這是「歷史的巧合」。

去年十二月廿九日伊朗央行總裁下台，總統府新聞官塔巴塔巴伊不久在社媒Ｘ發文宣布，總統裴澤斯基安決定任命前財長赫瑪提接任。

然而，赫瑪提去年三月才因伊朗貨幣里亞爾大貶而下台。伊朗人民顯然看穿當局的戲碼，他們知道央行在伊朗並非獨立的決策機關，不過是聽命行事的公務員。起用赫瑪提的動作顯示，將只是政策的延續、而非打算認真改革。

群眾高喊的口號反映出巴扎和示威者此刻同調的心聲，即民眾的不滿已超越日常的柴米油鹽生計，他們質疑的是導致經濟衰退的具體施政優先事項和國家的戰略選擇，究竟是就業、通膨、匯率，抑或研發核武、彈道飛彈等軍事及國防。

伊朗 德黑蘭 經濟衰退 穆斯林 美國 通膨 伊斯蘭

