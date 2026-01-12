高市傳「開議即解散眾院」 在野砲轟

日本放送協會（ＮＨＫ）十一播出「日曜討論」節目，邀朝野各黨黨魁就潛在的眾議員大選發表看法。多個在野黨批評，此舉恐造成政治真空，但也面對現實，已將可能的「開議即解散」納入考量。

最大在野黨立憲民主黨代表、前首相野田佳彥指出，執政黨口口聲聲說要提出平抑物價的對策，同時卻造成政治空白，既沒道理、也欠缺正當性。

國民民主黨代表玉木雄一郎也說，開議就解散眾院將延宕多項有關經濟政策的立法。由於該黨去年底才就調整「年收之壁」（所得稅起徵點）與自民黨達成共識，並表態將在國會表決時配合通過二○二六財年預算案，開議即解散等於違背承諾。

公明黨代表齊藤鐵夫去年十月中斷與自民黨的聯合執政關係。他質疑為何挑此時解散眾院，這將使去年十二月通過的創新高預算案幾乎不可能在今年度內通過。

令和新選組共同代表櫛渕萬里也批評，開議就解散眾院太過「任性」，並批評高市未正視選民在物價高漲下的生計問題。日本保守黨代表百田尚樹則直言，「又要選舉了」，選舉過度頻繁令民眾吃不消。