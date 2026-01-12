日眾院預定參選破700人 各黨備戰

根據日媒調查，截至十一日，今年可能的日本眾議員大選擬參選人數已達七○三人。隨著外傳首相高市早苗可能於廿三日開議的國會常會就宣布解散眾議院提前改選，各黨正加快選戰布局。

日本眾議員選制為單一選區兩票並立制，大選將改選眾院全部的四六五席，包含單一選區的二八九席和比例代表的一七六席。

除了此前就宣布將退出政壇者，時事通信社調查現任眾議員與各黨在選區的幹部後發現，目前的擬參選人數在單一選區為六五八人、比例代表為四十五人。日本眾議員一任四年，但很少做完一屆的四年任期，主因是首相擁有提前解散改選的權力。由於上次大選是時任首相石破茂任內的二○二四年十月，故今年十月任期就過半。

根據日媒統計，執政聯盟成員的日本維新會目前預定在單一選區推出七十七位候選人，將在六十四個單一選區與聯合執政的自民黨對決，且日本維新會對執政聯盟內部事先協調競選持否定態度，和過去長期與自民黨聯合執政的公明黨態度截然不同。

另外，自、公執政聯盟也將在卅六個選區和在野的國民民主黨競爭，而兼任自民黨總裁的（黨魁）高市自去年十月就任以來，就一直向國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎送秋波，亟欲拉攏該黨組成更穩定的自、維、國執政聯盟。

最大在野黨立憲民主黨已有一七二人表態參選選區，目標將候選人數增至約兩百人，力拚成為眾院最大黨。國民民主黨現有四十一人準備參選，其中四十人為單一選區，與立憲民主黨在五個選區競爭。國民民主黨已揭櫫取得五十一席的目標，並計畫擴大提名，兩個主要在野黨間的競爭將升溫。

公明黨預計有廿九人參選，其中十人為單一選區，但因退出執政聯盟，選區布局還需討論，情況仍有變數。「令和新選組」預計九人參選，共產黨則有十五人。去年參議院選舉表現突出的參政黨，已決定在單一選區提名六十四人，目標取得卅五至四十席，並計畫擴大至逾百位候選人。