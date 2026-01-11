「無法容許」陸兩用物項禁令 高市：將與G7攜手應對

中日圍繞台灣問題的爭端陷入僵局，中國大陸上周宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，加大對日施壓力度，日本首相高市早苗在昨日播出的ＮＨＫ節目中表示，「無法容許」中方上述措施，並指將與七國集團（Ｇ７）攜手冷靜應對，主張有必要在重要物資採購方面降低對特定國家的依賴。

共同社昨日報導，高市在節目上指責中方前述措施稱，「這次舉措只針對我國（日本），與國際慣例大相逕庭，無法容許」，已向中方強烈抗議，並要求撤回該措施，「若各地發生被稱為經濟脅迫之類的情況就很糟糕」。

大陸商務部六日宣布禁止對所有日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口兩用物項，涵蓋上千物項，且涉及應用於高科技領域的稀土。日本外務省就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回，但大陸駐日大使館稱已駁回日方交涉。

共同社隨後於十日引述消息稱，已有銷售稀土的大陸國有企業通知部分日企，不再簽訂新的對日銷售合約。這是兩用物項加強管制後，首次確認稀土交易被拒。據稱，這些陸企也將不再簽訂用於半導體等稀有金屬的新合約。

日本目前對大陸稀土依賴度達百分之六十，在用於電動和混合動力汽車電機磁體的重稀土領域，則幾乎完全依賴大陸。不過，大陸在「稀土牌」上還可能更強力施壓，大陸官媒六日曾引述消息稱，「鑒於日本近期惡劣表現」，大陸政府正考慮針對性收緊去年四月列管的中重稀土相關物項出口許可審查，包括釤、釓等七類物項。

Ｇ７財長會議將於今日在華府舉行，討論稀土供應問題，這是基於去年六月Ｇ７峰會發布的「關鍵礦產行動計畫」。日本財務大臣片山皋月也將與會，她行前表示，將在會上向與會國家說明日本的看法與立場，並指會議重點之一是強化重要礦物的全球供應網韌性。