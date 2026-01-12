上周才剛訪陸…李在明訪日 主打「穿梭外交」

南韓總統李在明本周將進行為期兩天的訪日行程，與日本首相高市早苗舉行峰會，以強化雙邊關係。值此日中關係緊張之際，李在明上周才剛結束訪陸行程，隨即訪日，引發關注。分析師認為，首爾當局意在東北亞壓力升溫時，維持戰略平衡。

李在明預定13日啟程訪日，並在高市的故鄉奈良舉行日韓峰會，為兩人不到三個月來的第三次會面，預料將強調「穿梭外交」、即兩國領袖互訪，以及保守派高市與自由派李在明之間的融洽關係。

兩人13日將展開雙邊會談，隨後舉行共同記者會、並享用工作晚餐。14日將造訪歷史文化遺跡法隆寺。

南韓國家安全顧問魏聖洛說，日韓領袖可能討論，韓方加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性；這是重要話題，先前兩國峰會也曾討論此事。李在明政府顯然希望日本支持南韓加入CPTPP，盼透過多邊貿易，減少南韓對美國和中國大陸的依賴。

南韓專家解讀，李在明先訪陸再訪日，暗示南韓外交態度的轉變。釜慶大學的政治學暨國際關係教授車載權（音譯）表示，「（李在明）的行程順序，暗示從極度傾向日本的立場，轉為更平衡的外交做法，把中國穩穩納入其中」，「與此同時，這不代表南韓、美國、日本的傳統同盟架構減弱」。

南韓國民大學的日本研究教授李元德（音譯）說，這反映雙方緊張升高的日本和中國大陸，都在密切觀察南韓的舉動，避免失去影響力。李在明訪日有助抵銷南韓靠攏中國大陸的看法，且強化平衡形象。他認為，敏感的安全與強權政治議題，可能會審慎處理。反之，兩人焦點將放在經濟、社會、文化層面的務實合作，雙方能在這些方面做出進展。