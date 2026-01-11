快訊

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

伊朗抗爭新局面 昔日社會中堅市場商人成反體制力量

中央社／ 德黑蘭11日綜合外電報導

伊朗近日爆發全國示威潮，有別於過去的抗爭，這次有許多傳統市場商人參與其中，他們曾是伊朗最忠誠的社會階層之一，是神職政權的支柱，如今卻走上街頭要求變革。

國際社會史研究所（IISH）研究員瓦拉德拜吉（Kayhan Valadbaygi）在半島電視台（Al Jazeera）發表「為何昔日忠誠的巴扎（bazaar，傳統市場）商人如今在伊朗抗議？」一文。

文中指出，在伊朗爆發大規模示威後，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾讚揚巴扎及其商人是「伊斯蘭共和國最忠誠的群體之一」，並強調敵對勢力無法利用巴扎作為對抗體制的工具。

不過，哈米尼的言辭仍無法掩飾現實情況。伊朗首都德黑蘭傳統市場的示威仍在進行，當局對高喊反體制口號的示威者施放催淚瓦斯。

瓦拉德拜吉表示，伊朗1979年爆發伊斯蘭革命，推翻了前國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi），巴扎曾扮演關鍵角色，並在後續數十年與保守政治勢力站在一起。

但在過去20年間，由於伊朗政府偏袒「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）和大型宗教革命基金會「邦亞德」（Bonyad），加上國家受制裁的管理問題及長期通膨，巴扎的經濟地位日益式微。

這使得原本堅定支持伊朗政權的巴扎商人，如今也淪為體制問題受害者。巴扎雖在2005年伊朗大選支持前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），但其政府的經濟與外交政策，最終進一步削弱了巴扎的經濟影響力。

瓦拉德拜吉指出，當前的巴扎示威並非偶發，而是一個警告，揭示了多年累積的政經變化，即使曾經是政權支柱的巴扎，也開始公然反抗。

伊朗 忠誠

延伸閱讀

伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體

伊朗示威擴大 路透：以色列高度戒備美國可能介入

「美國去死」！伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

美國以色列熱線！路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒

相關新聞

伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，若干抗議者告訴美國有線電視新聞網（CNN），政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其...

泰南多間加油站遭炸彈攻擊 總理：與地方選舉相關

泰國南部11間加油站今天凌晨遭炸彈攻擊，泰國國內安全行動指揮部（ISOC）表示，多名嫌犯放置爆裂物攻擊加油站，所幸無人傷...

伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求

人權團體今天指出，在伊朗過去兩週來抗議政府及經濟困境的示威中，已有至少192人喪命。根據伊朗國營媒體，今天稍晚將播出總統...

北海道餐飲店驚爆命案 女屍封牆後仍繼續營業

北海道日高町一家餐飲店10日被發現牆壁內藏有一具女性遺體，49歲的男性餐飲店主松倉俊彥因涉嫌屍體遺棄罪，遭警方逮捕。調查...

日本罕見黑熊冬眠導覽 盛岡市動物園連日額滿

日本盛岡市動物園從10日起推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程。這項活動從2024年1月開始發起，在全日本也屬罕見。隨著「熊出...

高市早苗「開議即解散」惹議 在野黨警示恐政治空白

日本首相高市早苗可能在23日召集的例行國會開議之初解散眾議院。NHK今天播出的節目「日曜討論」邀集朝野各黨黨魁說明立場。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。