伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求

人權團體今天指出，在伊朗過去兩週來抗議政府及經濟困境的示威中，已有至少192人喪命。根據伊朗國營媒體，今天稍晚將播出總統談及政府經濟計畫與「人民要求」的專訪。

法新社報導，總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示：「自抗議爆發以來，我們已確認至少有192名示威者身亡。」

伊朗人權並警告，伊朗當地連日斷網阻礙查核作業下，實際死亡人數恐怕更高得多。

另一方面，國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，在今天稍晚預計播出的專訪中，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）將談論經濟計畫與「人民要求」。伊朗民眾對生活成本攀升感到憤怒，是引發這兩週來示威抗議的導火線。

這家電視台表示：「總統接受國家媒體專訪時，說明了政府改革補貼制度的重大經濟計畫的進度，並討論近日發生的事件，以及政府回應人民要求的方式。」