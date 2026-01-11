快訊

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

泰南多間加油站遭炸彈攻擊 總理：與地方選舉相關

中央社／ 曼谷11日專電
泰國總理阿努廷。（路透）
泰國總理阿努廷。（路透）

泰國南部11間加油站今天凌晨遭炸彈攻擊，泰國國內安全行動指揮部（ISOC）表示，多名嫌犯放置爆裂物攻擊加油站，所幸無人傷亡。總理阿努廷表示，攻擊與地方選舉有關。

泰國公共電視台（Thai PBS）和民族報（TheNation）等媒體報導，今天凌晨零時45分至1時之間，泰國南部3個府的11間加油站遭炸彈攻擊，發生的時間距離地方選舉約數個小時。當時所有加油站都已於昨晚10時停止營業。

泰國公共電視台引述警方和消息人士指出，共兩組各約5到8人發動攻擊，他們騎摩托車至多個加油站，在加油泵島附近放置重約5公斤的簡易爆炸裝置（IED），企圖藉由爆炸，引燃燃油並蔓延至地下儲油槽引發連鎖爆炸，現場傳出數次爆炸聲響。

報導指出，部分加油站設有便利商店，嫌犯持槍脅迫店員離開，隨後放火燒了便利商店。泰國能源部官員表示，已指示南部3個府加強加油站及工作人員的安全，同時檢查燃油庫存，確保供應充足以滿足當地需求。

民族報指出，泰國國內安全行動指揮部人員已控制局勢，並封鎖相關區域，目前正進行更詳細的檢查以確保民眾安全。

泰國鮮新聞（Khaosod）則報導，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，攻擊事件與分離主義叛亂行動無關，而是和地方選舉有關。

泰國 加油站 爆炸

延伸閱讀

把泰國寺廟當海邊？金髮辣妹穿比基尼「腿開開」曬太陽 當地人氣炸公審

從百貨商場看泰國設計美學 創意紛呈一展驚人觀光效益

新北板橋加油站點火傷人 受害保全回憶驚魂瞬間

影／企圖攻擊消防員！新北男加油站「持油槍淋油點火」 2人燒燙傷送醫

相關新聞

伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，若干抗議者告訴美國有線電視新聞網（CNN），政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其...

泰南多間加油站遭炸彈攻擊 總理：與地方選舉相關

泰國南部11間加油站今天凌晨遭炸彈攻擊，泰國國內安全行動指揮部（ISOC）表示，多名嫌犯放置爆裂物攻擊加油站，所幸無人傷...

伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求

人權團體今天指出，在伊朗過去兩週來抗議政府及經濟困境的示威中，已有至少192人喪命。根據伊朗國營媒體，今天稍晚將播出總統...

北海道餐飲店驚爆命案 女屍封牆後仍繼續營業

北海道日高町一家餐飲店10日被發現牆壁內藏有一具女性遺體，49歲的男性餐飲店主松倉俊彥因涉嫌屍體遺棄罪，遭警方逮捕。調查...

日本罕見黑熊冬眠導覽 盛岡市動物園連日額滿

日本盛岡市動物園從10日起推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程。這項活動從2024年1月開始發起，在全日本也屬罕見。隨著「熊出...

高市早苗「開議即解散」惹議 在野黨警示恐政治空白

日本首相高市早苗可能在23日召集的例行國會開議之初解散眾議院。NHK今天播出的節目「日曜討論」邀集朝野各黨黨魁說明立場。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。