伊朗斷網超過60小時 警方稱逮捕重要抗議人士

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導

民間網路監控組織NetBlocks今天表示，伊朗持續封鎖網路以因應反政府示威潮，迄今已超過60小時。伊朗警方指出，已逮捕抗議行動中的多名重要人士。

法新社報導，Netblocks在社群平台X發文說：「在這個攸關伊朗國家未來的重要時刻，這種審查措施對人民安全與福祉構成直接威脅」，強調該國政府已斷網「超過60小時」。

伊朗警察首長拉丹（Ahmad-Reza Radan）今天表示，當局已在過去2週襲捲全國的示威行動中逮捕多名重要人士。

拉丹接受伊朗國營電視台訪問時說，「（警方）昨晚大舉逮捕這場暴亂的主要參與者，他們完成法律程序後將受到懲罰」；他未透露逮捕人數或被捕者身分。

儘管伊朗政府封鎖網路，民眾昨晚再次上街抗議神權體制。人權團體今天示警，德黑蘭當局為平息示威潮正在進行「大屠殺」。

這波示威潮是去年12月28日從德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至伊朗其他地區。

持續2週的抗議行動，現已演變成反對1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後神權當局長期執政的運動。

在社群媒體流傳的多部影片顯示，包括伊朗首都德黑蘭（Tehran）和東部城市麥什赫德（Mashhad）等地有大批民眾上街抗議，甚至有車輛遭到縱火。

伊朗全國斷網，導致外界幾乎無法透過通訊軟體和電話連繫當地之際，相關影片仍持續流傳開來。

未經法新社核實的多段網路影片顯示，抗議者家屬前往德黑蘭一家殯儀館認屍。

流亡海外的伊朗已故國王巴勒維（Mohammad RezaPahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）今天呼籲民眾再次發起新行動，「不要放棄上街。我的心與諸位同在，我相信很快就能和你們站上一起。」

伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，若干抗議者告訴美國有線電視新聞網（CNN），政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其...

泰南多間加油站遭炸彈攻擊 總理：與地方選舉相關

泰國南部11間加油站今天凌晨遭炸彈攻擊，泰國國內安全行動指揮部（ISOC）表示，多名嫌犯放置爆裂物攻擊加油站，所幸無人傷...

伊朗示威至少192死 總統專訪將談經濟與人民要求

人權團體今天指出，在伊朗過去兩週來抗議政府及經濟困境的示威中，已有至少192人喪命。根據伊朗國營媒體，今天稍晚將播出總統...

北海道餐飲店驚爆命案 女屍封牆後仍繼續營業

北海道日高町一家餐飲店10日被發現牆壁內藏有一具女性遺體，49歲的男性餐飲店主松倉俊彥因涉嫌屍體遺棄罪，遭警方逮捕。調查...

日本罕見黑熊冬眠導覽 盛岡市動物園連日額滿

日本盛岡市動物園從10日起推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程。這項活動從2024年1月開始發起，在全日本也屬罕見。隨著「熊出...

高市早苗「開議即解散」惹議 在野黨警示恐政治空白

日本首相高市早苗可能在23日召集的例行國會開議之初解散眾議院。NHK今天播出的節目「日曜討論」邀集朝野各黨黨魁說明立場。...

