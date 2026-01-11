日本罕見黑熊冬眠導覽 盛岡市動物園連日額滿

快訊

中央社／ 東京11日專電
日本盛岡市動物園從10日起推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程。 圖／Ingimage
日本盛岡市動物園從10日起推出觀察日本黑熊冬眠的導覽行程。這項活動從2024年1月開始發起，在全日本也屬罕見。隨著「熊出沒」議題去年登上日本各大媒體版面，引發民眾關注黑熊生態，今年活動詢問熱度升高，連日預約額滿。

每日新聞報導，活動開始首日有5組共9人參加，其中包括遠自北海道的遊客。參加者在園方人員的解說下，透過小窗觀察從去年12月起進入冬眠的兩頭黑熊。兩頭熊則是蜷縮在房間角落沉睡。

參加者表示，「第一次知道黑熊會在冬眠中生產」、「沒想到冬眠前的進食量會暴增到平時的3倍」，獲得了不少相關知識。

園方公關森敦子表示，「往年即使開放活動報名，也幾乎不會額滿，但今年從第一天起，前3天（到12日止）已經全部額滿，可見關注度相當高。希望透過這項活動，讓更多人正確認識黑熊生態，思考人熊共存的方式，以及如何盡一己之力。」

黑熊冬眠導覽行程預計舉辦至2月15日，於週末及國定假日舉行，每天限額5組，每組最多5人。除門票外，每組需付1000日圓導覽費用。

黑熊 日本 行程

