高市早苗「開議即解散」惹議 在野黨警示恐政治空白

中央社／ 東京11日專電
日本首相高市早苗。(美聯社)
日本首相高市早苗可能在23日召集的例行國會開議之初解散眾議院。NHK今天播出的節目「日曜討論」邀集朝野各黨黨魁說明立場。日本多個在野黨批評此舉恐造成「政治空白」，但各黨同時表示，已經把「開議即解散」納入考量，加速選舉準備。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，自民黨總裁高市8日預錄節目，被問及是否會在會期內解散眾議院時，她表示，政府正全力處理眼前課題，「希望讓國民盡早實際感受到物價上漲對策與經濟政策的效果」。高市強調，政治穩定對推動經濟、外交與安全保障政策至關重要。

與自民黨聯合執政的日本維新會代表吉村洋文在今天播出的節目中透露，9日與高市在首相官邸談話時，雖然沒有討論「開議即解散」的具體時間，但感覺到「政治將邁入下一個階段」，因此對相關說法並不意外。節目後，他也向記者表示，判斷「解散不會太遠」。

不過，若在國會開議之初解散眾議院，將使得包含經濟對策的新年度初始預算案難以在年度內（日本2025會計年度至3月31日止）通過，在野黨因此接連抨擊。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥表示，執政黨一邊說要提出物價對策，一邊卻造成政治空白，「既沒有道理，也缺乏正當性」。但他也說，如果真的解散眾議院，立憲民主黨將以政權輪替為目標，力拚成為國會第一大黨。

國民民主黨代表玉木雄一郎指出，如果開議就解散眾院，將延宕多項物價高漲對策立法。由於該黨去年底才就調整「年收的牆」（所得稅起徵點）與執政黨達成共識，並表態會配合在年度內通過預算，若「開議即解散」，等同違背承諾。

公明黨代表齊藤鐵夫去年10月解除與自民黨聯合執政。他質疑，為何選在這個時機點解散眾院，這將使預算幾乎不可能於年度內通過；不過齊藤表示，公明黨身為在野黨，仍會為選舉備戰，期盼用基於和平主義的中道改革，成為日本新政治軸心。

令和新選組共同代表櫛渕萬里也批評，開議就解散眾院「過於任性」，批評高市沒有正視民眾在物價高漲下的生活困境。她主張政府應退還稅金，並推動政策轉向。

日本保守黨代表百田尚樹則說，「又要選舉了」，認為選舉過度頻繁讓國民吃不消。他主張減稅活化經濟，增加民眾可支配所得。

儘管不贊同「開議即解散」，各黨也開始加速備戰。目前在眾議院僅有3席的參政黨代表神谷宗幣說，希望把握機會擴大席次；日本共產黨委員長田村智子則表示，將積極迎戰。

日本維新會 眾議院 黨代表

