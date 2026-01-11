伊朗政府暴力鎮壓後 抗議者稱醫院內疊滿遺體

伊朗近日爆發的示威潮延燒至全國，若干抗議者告訴美國有線電視新聞網（CNN），政府安全部隊在首都德黑蘭街上鎮壓大批民眾，其中一名女子稱她看見一家醫院內「疊滿遺體」。

根據一名60多歲女子和70歲男子描述，他們在8日至9日看見大批民眾不分年齡走上德黑蘭（Tehran）街頭，並表示安全部隊9日晚間持軍用步槍殺害「許多人」。這2人基於安全考量要求匿名受訪。

這波示威潮是去年12月28日從德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲及經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至超過100座城市，成為德黑蘭政權近年來最嚴峻的挑戰。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，抗議活動已造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。

美國總統川普9日再次揚言若伊朗安全部隊殺害抗議群眾，美國將對其發動攻擊後，國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示美國支持伊朗人民。

伊朗示威者在當局斷網鎮壓期間向CNN透露，德黑蘭另一街區一名60多歲男子在鎮壓行動中受重傷，腿部約40處遭彈粒（pellet）擊中、有一邊手臂骨折。民眾設法帶該男子前往數家醫院救治，但現場情況「一片混亂」。

另有抗議者告訴CNN，上街民眾數量之龐大是他們生平僅見，形容場面「無比壯觀且充滿希望」。

不過，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）9日晚間發表全國電視演說後，氣氛丕變。抗議者說道，鎮壓行動隨即變得極其暴力。

參加9日德黑蘭抗議活動的一名伊朗社工說，當局鎮壓示威者後，局勢急速演變成一場「惡夢」，「子彈、催淚瓦斯，你能想得到的都發射了，場面怵目驚心。」

她目睹一名女孩頸部遭電擊器電擊「直到整個人昏倒」，並表示她同事的兒子在鎮壓中喪命。

伊朗南部城市希拉茲（Shiraz）一家醫院醫師9日正在搶救一名頭部中槍的女子。其中一名醫師在提供親改革派媒體IranWire報導的一段影片中指出：「我畢生從未遇過這種情況。這群無恥的人竟朝這名女子的頭頸部開槍，你能想像我們迄今收治多少傷患了嗎？」

伊朗東部城市內沙布爾（Neyshabur）一名醫生透露，安全部隊9日在屋頂上向示威群眾開火，有一家六口路過現場遭到射擊，另一名年長婦人的看護也在回家途中遭射傷。

另一座城市那加法巴德（Najafabad）的醫護人員說，安全部隊8日朝抗議群眾開火後，傷者送往當地的蒙塔茲瑞（Montazeri）醫院。醫護人員表示，「民眾急赴醫院認領自己孩子的遺體，將孩子與生前穿的那套衣服一同下葬」。

在德黑蘭念書、現居芝加哥的醫師雷桑裴澤斯基（Mohammad Lesanpezeshki）表示，此次鎮壓造成大量傷患湧入醫院，使他在當地醫院工作的朋友不堪負荷。

他說：「一名骨科醫師提到，醫院急診室有許多具遺體，至少30人四肢中彈。」

雷桑裴澤斯基轉述該骨科醫師說法指出，德黑蘭法拉比（Farabi）醫院眼科近日收治眼部遭彈粒擊中的大量傷患，人數介於200至300人。

CNN無法獨自核實鎮壓行動中的傷亡或被捕人數。