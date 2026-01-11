美國以色列熱線！路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒

路透報導，伊朗面臨近年來最大規模反政府示威之際，美國國務卿魯比歐與以色列總理內唐亞胡於美東時間10日通話；3名消息人士透露，以色列就美國可能介入德黑蘭情勢已提高警戒。

一名在場的以色列消息人士指出，魯比歐與內唐亞胡通話討論美國介入伊朗的可能性，以方就此提高警戒；但他並未說明提高警戒在實務上意義。

另一名美國官員證實兩人通話，但未說明討論哪些議題。

美國總統川普近來多次威脅將介入伊朗，並警告德黑蘭不得對示威者使用武力，還在10日發文稱，美國「準備好提供伊朗人協助」。以伊去年6月爆發12天衝突，當時美軍曾協助以色列轟炸伊朗3處核設施。

路透指出，以色列目前並未釋出介入伊朗的訊號；不過以伊緊張局勢仍高，因耶路撒冷憂心德黑蘭重建核計畫與擴大彈道飛彈計畫。

另根據內唐亞胡受訪經濟學人於9日刊出的報導，內唐亞胡表示，若伊朗攻擊以色列，伊朗將面臨嚴重後果。談到伊朗示威潮，內唐亞胡稱，「至於其他一切，我想我們應該看看伊朗內部正在發生什麼」。