緬甸第2輪投票登場 國際批評缺乏公正可信
內戰不斷的緬甸在軍政府主導下，今天進行第二階段選舉投票。由於第一階段投票率偏低，緬甸這場選舉被普遍批評是軍方為其統治合法化所為。
外電報導，軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP） 在去年12月28日舉行的第一階段選舉中，贏得下議院102席中的90席，大幅領先。
首階段投票於仰光、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（Naypyitaw）等城鎮舉行，而投票率僅有52.13%，遠低於2020年與2015年大選。
另外約100個鎮區，今天舉行第二階段投票。
第三階投票則預定1月25日舉行，將在緬甸的265個鎮舉行投票，包括部分軍政府實際上未完全控制的地區。
軍方於2021年2月推翻緬甸的10年民主實驗後，前文人政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政黨全國民主聯盟（NLD）已被解散，她本人至今仍被監禁。
在軍事統治5年之後，軍政府承諾在3階段選舉之後還政於民。
但聯合國、許多西方國家和人權組織表示，由於缺乏實質意義的反對派，緬甸這次選舉是一場騙局，既不自由、不公正，也不可信。
