高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

產經新聞報導，日本首相高市早苗受訪日本放送協會（NHK）表示，對於中國禁止對日本出口「兩用物項」一事「無法接受」，強調將合作七大工業國集團（G7）「冷靜應對」，降低對特定國家的供應鏈依賴。

高市8日受訪NHK於11日播出。她表示，對於中方加強出口管制「無法接受」，「已向中方強烈抗議，並要求撤回相關措施」。

高市還說：「若各地都發生所謂經濟脅迫之類的事，情況將不得了。」她並稱，將與G7共同合作，冷靜應對。

朝鮮日報另報導指出，高市在訪談中也將中國稀土納入考量，補充說「為了降低對特定國家的依賴度，將確實推動供應鏈強化」。

中國商務部6日宣布，即日起禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。路透先前報導，中國兩用物項與技術的出口管制清單約有1100個項目，其中至少涵蓋7種中、重稀土，包括釤、釓、鋱、鏑與鑥等，從化學品、電子零組件與感測器，到航運與航太領域使用的設備及技術皆在列。