快訊

北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。路透
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。路透

產經新聞報導，日本首相高市早苗受訪日本放送協會（NHK）表示，對於中國禁止對日本出口「兩用物項」一事「無法接受」，強調將合作七大工業國集團（G7）「冷靜應對」，降低對特定國家的供應鏈依賴。

高市8日受訪NHK於11日播出。她表示，對於中方加強出口管制「無法接受」，「已向中方強烈抗議，並要求撤回相關措施」。

高市還說：「若各地都發生所謂經濟脅迫之類的事，情況將不得了。」她並稱，將與G7共同合作，冷靜應對。

朝鮮日報另報導指出，高市在訪談中也將中國稀土納入考量，補充說「為了降低對特定國家的依賴度，將確實推動供應鏈強化」。

中國商務部6日宣布，即日起禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。路透先前報導，中國兩用物項與技術的出口管制清單約有1100個項目，其中至少涵蓋7種中、重稀土，包括釤、釓、鋱、鏑與鑥等，從化學品、電子零組件與感測器，到航運與航太領域使用的設備及技術皆在列。

日本 供應鏈 軍事

延伸閱讀

日媒：眾院預定參選人數破700人 選舉備戰升溫

高市早苗研議解散眾院 總務省促地方選委會備戰

日相考慮解散眾院 日圓嚇跌

才結束訪中行…李在明宣布13日赴奈良會高市 大陸外交部這樣說

相關新聞

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

產經新聞報導，日本首相高市早苗受訪日本放送協會（NHK）表示，對於中國禁止對日本出口「兩用物項」一事「無法接受」，強調將...

8年來首位加國領袖訪中 卡尼將聚焦貿易與重建外交

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將從13日起展開對中國的國事訪問，這是8年來首次有加拿大領導人造訪中國，目標是討...

外交電報揭川普對格陵蘭3劇本 最糟情境曝光

每日郵報報導，美國總統川普出兵推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。多位外交官就川普對格陵蘭的行動提...

伊朗是替死鬼？外媒爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

星期日郵報引述消息人士爆料，美國總統川普已下令特種部隊指揮官擬定入侵格陵蘭的計畫，但遭到美軍參謀長聯席會議打槍。

日媒：眾院預定參選人數破700人 選舉備戰升溫

日本時事通信社調查顯示，截至10日，下屆日本眾議院選舉的預定參選人數已達703人。隨著外界傳出首相高市早苗可能在23日召...

金與正促南韓調查無人機事件 警告勿再挑釁

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天透過北韓官方媒體中央通信社（KCNA）發表聲明，敦促南韓就近期發生的無人機事件進行調查，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。