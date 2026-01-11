菲律賓宗教盛事「黑色拿撒勒節」4死千餘傷 當局檢討人潮管理措施

快訊

中央社／ 馬尼拉11日專電

菲律賓天主教年度盛事「黑色拿撒勒節」遊行今年創下逾900萬人次參與紀錄，但也傳出4人死亡、千餘人受傷消息。相關單位將對人潮管理、遊行路線進行檢討，避免憾事重演。

菲律賓首都區警方發言人亞西洛（Hazel Asilo）今天在dzBB廣播電台受訪時表示，警方將與教會方面舉行檢討會議，研究明年活動應如何調整，以降低風險、確保信眾安全。

亞西洛指出，初步評估顯示，有必要改善黑拿撒勒人神像的座駕設計，避免信徒攀爬，並重新檢視遊行路線，因為遊行時間過長也增加安全風險。

「黑色拿撒勒節」遊行於每年1月9日在馬尼拉市舉行，迄今有200多年歷史。黑拿撒勒人（Black Nazarene）神像在市區遶境，數以百萬計的信徒為許願或還願而沿途參與，是菲律賓規模最大的宗教活動之一。

今年的遊行路線全程約5.8公里，於9日清晨4時自馬尼拉灣畔的廣場出發，直到次日上午近11時才回到供奉地奎艾波（Quiapo）教堂，全程歷時近31小時，創下歷來最久紀錄。

菲律賓天主教主教團（CBCP）新聞網站10日引述遊行活動發言人阿瑞拉諾（Robert Arellano）神父指出，今年僅遊行本身就吸引約550萬人次參與，若加上遊行前為期9天的九日敬禮及相關活動，總參與人次約達960萬，同樣為歷史新高。

阿瑞拉諾表示，沿途人潮過於密集，加上有年輕信徒冒險攀爬神像座駕，導致行進速度大幅減慢。

他指出，各急救站共處理1057起醫療個案，多數為疲勞、脫水及輕微受傷，但仍有4人不幸身亡，並呼籲民眾為亡者祈禱。

相較之下，2025年的遊行活動同樣有超過1000人受傷，但並未傳出死亡事件。

此外，報導指出，遊行期間也發生媒體採訪車疑似因阻擋去路遭破壞，以及信徒間爆發肢體衝突等事件。

奎艾波教堂方面表示，將與馬尼拉市政府及警方密切協調，依據相關數據與實際經驗，為明年活動做出必要調整。

馬尼拉 菲律賓 發言人

