8年來首位加國領袖訪中 卡尼將聚焦貿易與重建外交
加拿大總理卡尼（Mark Carney）將從13日起展開對中國的國事訪問，這是8年來首次有加拿大領導人造訪中國，目標是討論貿易並重建因多年外交緊張而受損的雙邊關係。
中國國家主席習近平去年10月在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間的場邊會晤上邀請卡尼。
卡尼的發言人告訴法新社，這次於1月13日至17日進行的訪問，旨在「加強貿易、能源、農業及國際安全領域的合作」。
亞伯達大學（University of Alberta）中國學院主任侯秉東（Gordon Houlden）表示：「這是一個巨大的進步。」
侯秉東告訴法新社，如果「某些影響我們出口的商業問題源於政治因素，那麼解決政治根源可能、也應該會對貿易產生正面影響」。
上一位訪問中國的加國領導人是2017年12月的杜魯道（Justin Trudeau）。
