快訊

北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

8年來首位加國領袖訪中 卡尼將聚焦貿易與重建外交

中央社／ 蒙特婁10日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。（美聯社）
加拿大總理卡尼。（美聯社）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將從13日起展開對中國的國事訪問，這是8年來首次有加拿大領導人造訪中國，目標是討論貿易並重建因多年外交緊張而受損的雙邊關係。

中國國家主席習近平去年10月在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間的場邊會晤上邀請卡尼。

卡尼的發言人告訴法新社，這次於1月13日至17日進行的訪問，旨在「加強貿易、能源、農業及國際安全領域的合作」。

亞伯達大學（University of Alberta）中國學院主任侯秉東（Gordon Houlden）表示：「這是一個巨大的進步。」

侯秉東告訴法新社，如果「某些影響我們出口的商業問題源於政治因素，那麼解決政治根源可能、也應該會對貿易產生正面影響」。

上一位訪問中國的加國領導人是2017年12月的杜魯道（Justin Trudeau）。

加拿大 發言人 訪中

延伸閱讀

9年來首度 加拿大總理卡尼13日啟程訪問北京

加拿大總理13至17日訪中 2017年來首次

澤倫斯基赴美前過境加拿大 獲25億經濟援助

和談正進行俄再猛攻基輔 澤倫斯基獲西方力挺

相關新聞

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

產經新聞報導，日本首相高市早苗受訪日本放送協會（NHK）表示，對於中國禁止對日本出口「兩用物項」一事「無法接受」，強調將...

8年來首位加國領袖訪中 卡尼將聚焦貿易與重建外交

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將從13日起展開對中國的國事訪問，這是8年來首次有加拿大領導人造訪中國，目標是討...

外交電報揭川普對格陵蘭3劇本 最糟情境曝光

每日郵報報導，美國總統川普出兵推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。多位外交官就川普對格陵蘭的行動提...

伊朗是替死鬼？外媒爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

星期日郵報引述消息人士爆料，美國總統川普已下令特種部隊指揮官擬定入侵格陵蘭的計畫，但遭到美軍參謀長聯席會議打槍。

日媒：眾院預定參選人數破700人 選舉備戰升溫

日本時事通信社調查顯示，截至10日，下屆日本眾議院選舉的預定參選人數已達703人。隨著外界傳出首相高市早苗可能在23日召...

金與正促南韓調查無人機事件 警告勿再挑釁

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天透過北韓官方媒體中央通信社（KCNA）發表聲明，敦促南韓就近期發生的無人機事件進行調查，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。