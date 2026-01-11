停火協議生效 最後一批庫德族戰士撤離阿勒坡

敘利亞國營電視台新聞頻道（Ekhbariya）今天報導，在數日致命衝突後達成停火協議、允許撤離，最後一批由庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）戰士於今天離開阿勒坡。

路透社報導，這次撤離代表庫德族部隊正式退出其自2011年敘利亞內戰爆發以來，在阿勒坡（Aleppo）內盤踞多年的據點。儘管如此，庫德族部隊仍繼續在敘利亞東北部廣大地區管理半自治區。

敘利亞民主力量總司令阿布迪（Mazloum Abdi）在社群媒體X發文表示，透過國際斡旋，該組織已就停火和撤離行動達成共識。阿勒坡阿什拉菲耶（Ashrafiyah）與謝赫馬克蘇德（Sheikh Maksoud）區域的平民與戰士將撤往敘利亞北部和東部。

阿勒坡的暴力衝突加深了敘利亞的主要裂痕之一。敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）承諾在14年戰爭後將全國納入統一領導，但因庫德族部隊不信任由夏拉領導的伊斯蘭主義政府，而對統一方案表示抗拒。

美國及其他世界強權在本週稍早對停火表示歡迎，但庫德族部隊拒絕按協議撤出最後的據點謝赫馬克蘇德。敘利亞軍方表示，將展開地面行動清除庫德族部隊，並於昨天在該區展開地毯式搜索。

路透社記者隨後看到數十名男女與兒童徒步離開該區。敘利亞軍方將他們送上巴士，表示會轉運至安置所。本週的戰鬥已造成超過14萬人流離失所。