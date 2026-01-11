快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。圖為示意圖，川普側影後方背景為格陵蘭國旗。路透
每日郵報報導，美國總統川普出兵推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。多位外交官就川普對格陵蘭的行動提出3種可能情境，最糟情況是「北約內訌而瓦解」。

每日郵報引述一份外交電報指出，在「升級情境」下，川普可能以武力或政治脅迫切斷格陵蘭與丹麥的連結；「最糟情境」可能導致「北約從內部分裂而瓦解」。

這份電報補充：「一些歐洲官員懷疑，這才是川普身邊強硬派MAGA的真正目標。由於國會不會允許川普退出北約，占領格陵蘭可能迫使歐洲人放棄北約。若川普想終結北約，這或許是最方便的做法。」

在「妥協情境」下，丹麥可能同意讓川普取得全面的軍事進入權，並拒絕俄羅斯與中國進入。現在美國實務上已經能自由進出格陵蘭，但在這個情境下若三方談妥，這種進入權將受到法律形式確立。

電報稱：「出於美國國內政治因素，川普可能先從升級情境開始，之後轉向妥協情境。」

報導並引述提到：「歐洲官員擔心，對川普而言，期中選舉前的機會窗口到了夏季就會逐漸關閉，因此預期他會採取行動，寧可提早也不會拖延。7月7日的北約峰會似乎是達成妥協協議的自然時機。」

外交電報揭川普對格陵蘭3劇本 最糟情境曝光

每日郵報報導，美國總統川普出兵推翻委內瑞拉馬杜洛政權後，多次展現對格陵蘭勢在必得的態度。多位外交官就川普對格陵蘭的行動提...

