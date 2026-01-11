快訊

伊朗是替死鬼？外媒爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮與石油產業高層舉行會議。路透
星期日郵報引述消息人士爆料，美國總統川普已下令特種部隊指揮官擬定入侵格陵蘭的計畫，但遭到美軍參謀長聯席會議打槍。

根據消息人士，川普要求特種作戰司令部（JSOC）備妥入侵格陵蘭計畫，但被美軍參謀長聯席會議以「此舉違法」且「不會獲得國會支持」為由加以抵制。

一名消息人士稱：「他們試圖用較不具爭議的行動分散川普對格陵蘭的注意力，諸如攔截俄羅斯規避西方制裁的影子艦隊，或是對伊朗發動打擊。」

美軍日前不遠千里追捕掛有俄羅斯旗幟的委內瑞拉油輪；伊朗去年底爆發大規模反政府示威延燒至今，川普近日放話「已準備好協助伊朗人」重獲自由。

一名外交消息人士描述：「這些將領認為川普的格陵蘭計畫瘋狂又違法，所以正試圖用其他重大軍事行動分散川普的注意力。他們說就像在和一個5歲小孩打交道一樣。」

報導引述消息人士表示，由白宮副幕僚長米勒為首的鷹派，受到美軍成功打擊委內瑞拉馬杜洛政權的行動鼓舞，因而希望搶在中國和俄羅斯之前，先對格陵蘭出手。

另有英國外交官認為，出於美國期中選舉考量，川普可能想藉格陵蘭行動分散選民對美國經濟的關注。

川普 格陵蘭 美國期中選舉

