日媒：眾院預定參選人數破700人 選舉備戰升溫

日本時事通信社調查顯示，截至10日，下屆日本眾議院選舉的預定參選人數已達703人。隨著外界傳出首相高市早苗可能在23日召集的通常國會開議之初解散眾議院，各政黨加快候選人布局，備戰明顯升溫。

眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。統計現任眾議員（扣除已表態引退者1人），以及作為公認候選人的各黨選區支部長等，目前預定參選人數為選區候選人658人、比例代表候選人45人。眾議院議員任期4年，將於今年10月任期過半，但首相擁有中途解散權力。

自民黨目前在選區與比例代表合計有269人備戰，仍有31個選區尚未確定人選，包含過去禮讓公明黨的選區。自民黨將一邊觀察公明黨退出執政聯盟後的動向，一邊推進候選人提名。

調查指出，身為執政聯盟的日本維新會，目前預定在選區推出77名候選人，並將在64個選區與自民黨正面交鋒，對於協調選區持否定態度。此外，執政陣營也將在36個選區與被視為加入聯合執政潛在合作對象的國民民主黨競爭。

最大在野黨立憲民主黨已有172人表態參選選區，目標是把候選人數增加至約200人，力拚奪回國會第一大黨地位。國民民主黨目前有41人準備參選，其中40人為選區候選人，與立憲民主黨在5個選區出現競合。國民民主黨提出取得51席的目標，並計劃進一步擴大提名，雙方競爭可能會持續增加。

日本最大工會組織「日本勞動組合總聯合會」呼籲兩黨合作，但立場相對親執政陣營的國民民主黨對此態度審慎。

調查指出，公明黨預計將有29人參選，其中10人為選區候選人，但因退出執政聯盟，選區布局還需要討論，情況仍具變數。令和新選組預計9人參選，日本共產黨15人。

去年參議院選舉表現突出的參政黨，已決定在選區提名64名候選人，目標取得35至40席，並計劃擴大至超過100名候選人。

此外，日本保守黨預計5人參選，社民黨1人；在參議院選舉中達到政黨要件的「未來團隊」也在推進參選準備。