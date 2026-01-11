金與正促南韓調查無人機事件 警告勿再挑釁

北韓領導人金正恩胞妹金與正今天透過北韓官方媒體中央通信社（KCNA）發表聲明，敦促南韓就近期發生的無人機事件進行調查，並提供詳細說明。

金與正表示，她個人對首爾方面作出明智決定、公開表明無挑釁意圖表示讚賞，同時警告，任何挑釁行為都將導致可怕的局面。

北韓軍方昨天表示，繼去年9月的入侵後，本月稍早又有無人機從南韓飛入北韓領土；南韓隨後回應稱，這些無人機並非由軍方操作。

南韓亦表示，將徹底調查是否有平民操作這些無人機，並再次明確表達其無意進行挑釁的立場。

金與正表示：「明確的事實只有一個，那就是來自南韓的無人機侵犯了我國領空。」

「不論肇事者是誰，也不論是民間組織還是個人的行為，負責國家安全的當局都絕對無法逃避責任。」