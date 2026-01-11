快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

伊朗當局持續斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。美聯社
伊朗首都德黑蘭10日晚間，可見街頭聚集大批示威者抗議。美聯社

伊朗首都德黑蘭（Tehran）街頭今天夜間再度響起反政府口號，儘管當局在網路斷線掩護下展開致命鎮壓。這場3年來規模最大的反伊斯蘭政權運動，目前似乎沒有止歇跡象。

綜合法新社報導，這波去年底因經濟壓力而起的抗議，已成為自1979年伊斯蘭革命掌權以來，伊朗神權當局所面臨的最大挑戰之一。儘管最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表現強勢，並將動盪歸咎於美國

根據民間網路監控組織Netblocks，人權團體今天警告，伊朗當局在持續48小時的網路封鎖掩護下，正加強致命鎮壓行動。

德黑蘭北部民眾再度聚集，燃放煙火、敲打鍋具，並高喊支持已遭推翻王室的口號。

美國總統川普今天表示，美方「準備好提供協助」。他今天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文聲援示威者表示，「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已備好伸出援手！」但他未進一步提供細節。

流亡美國的已故伊朗國王巴勒維（Mohammad RezaPahlavi）的兒子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）呼籲民眾在星期六、日發動更具針對性的抗議行動。他在社群媒體表示：「我們的目標早已不再僅是走上街頭，如今要準備奪取並掌控市中心。」

伊朗當局先前曾呼籲民眾「克制」，並於去年底抗議爆發後採取部份措施回應民怨，但隨著示威持續，官方態度日趨強硬。

國營電視台今天播放多場安全部隊成員的葬禮，包括在南部希拉茲（Shiraz）舉行的盛大儀式，也播出多棟建築物及清真寺起火畫面。軍方聲明將「堅定保護國家利益，對抗意圖破壞秩序與和平的敵人」。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，正分析「令人不安的報告」，指自8日以來，安全部隊加強對示威者非法使用致命武力，導致更多傷亡。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency, HRANA）指出，抗議活動已造成至少72人死亡，另有逾2300人遭拘留。

全球領袖敦促伊朗當局保持克制。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐洲支持伊朗民眾的大規模抗議，並譴責對示威者的「暴力鎮壓」。

伊朗係以星期六作為一週工作的開始，不過德黑蘭1名男子今天無法連上工作用的電郵信箱，他表示「這是人民勝利前所必須承受的代價。」

伊朗示威抗議持續升溫，圖為德黑蘭一名婦女舉起前王儲芮沙巴勒維的照片。 美聯社
伊朗示威抗議持續升溫，圖為德黑蘭一名婦女舉起前王儲芮沙巴勒維的照片。 美聯社

伊朗示威抗議持續升溫，圖為德黑蘭當街縱火的濃煙，遮蔽了附近清真寺。 路透社
伊朗示威抗議持續升溫，圖為德黑蘭當街縱火的濃煙，遮蔽了附近清真寺。 路透社

伊朗 美國 社群媒體

延伸閱讀

斷網仍壓不住…伊朗抗議進入第13天 川普發出武力警告

伊朗司法部門誓言對示威者處以「最嚴厲」的懲罰

伊朗示威死亡人數逾50 巴勒維之子籲川普緊急介入

「哈米尼去死！」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

相關新聞

川普嗆「來硬的」 格陵蘭5政黨聲明：不想當美國人

美國總統川普九日說，現在還不會談要給丹麥海外半自治領土格陵蘭多少錢，但「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。他並揚言不排除「來硬的」。美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐計畫本周就格陵蘭和哥本哈根會談。

要動手了？伊朗示威抗議潮不停 美戰略運輸機飛往中東

德黑蘭等伊朗多地九日深夜爆發新一波抗議行動。美國總統川普說，「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正接管一些城市，而就在幾周前，...

伊朗當局持續斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議

伊朗首都德黑蘭（Tehran）街頭今天夜間再度響起反政府口號，儘管當局在網路斷線掩護下展開致命鎮壓。這場3年來規模最大的...

伊朗鎮壓血洗街頭！醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

德黑蘭等伊朗多地爆發大規模抗議行動，當局強力鎮壓傳出大量死傷，各地醫院不堪重負陷入危機。由於伊朗全面斷網，外媒只能透過星...

55歲卻有20歲生理年齡 體驗「生物駭客」7個健康準則

生物駭客（biohacking）正在改變人們對健康與長壽的想像，透過日常生活型態與科技工具的微調，提升身心表現與免疫系統。從飲食管理、抗發炎飲食，到肌肉維持與血糖控制，簡單習慣就可能帶來意想不到的健康效益。雖然部分策略仍在科學驗證中，但它的出現無疑開拓全新的保健道路。究竟哪些方法最有效，又該如何融入日常生活呢？

內閣民調再創新高…傳高市想解散日眾院 最快2月8日大選

日本讀賣新聞九日引述政府相關人士報導，首相高市早苗研議在廿三日國會常會的召集日，就解散眾議院，最快可能二月八日舉行眾議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。