快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

法國阿爾卑斯山雪崩釀3死 氣象單位曾警示高風險

中央社／ 里昂10日綜合外電報導

法國當地官員表示，阿爾卑斯山區（Alps）今天發生兩起雪崩事故，導致3名越野滑雪客喪生。

法新社報導，其中一起發生在瓦勒迪澤爾（Val-d'Isere）滑雪勝地。度假村旅遊辦公室指出，有兩名法籍越野滑雪客遭雪崩掩埋身亡，被埋在2.5公尺深的積雪下。

根據聲明，事發當時他們的同伴已發出求救訊號，但救難人員趕到時，已無力回天。

另外，地方官員告訴法新社，距離此地約60公里的阿勒什－博福爾（Areches-Beaufort）滑雪場，也有兩名越野滑雪客遭遇雪崩；其中一人未能救回，另一人則因頭部重創送醫。

法國氣象預報單位日前已警告，本週末阿爾卑斯山雪崩風險高，已達歐洲雪崩危險5等級中的第4級。

旅遊辦公室表示，在瓦勒迪澤爾遇難的兩名滑雪客，當時未攜帶雪崩定位收發器，只能依靠他們的手機定位來尋找。

越野 阿爾卑斯山 法國

延伸閱讀

美襲委內瑞拉活逮馬杜洛 中共依樣畫葫蘆侵台？學者分析指美不會接受

農民強烈反彈 馬克宏表態反對歐盟與南美貿易協議

影／誰規定一定要挑戰最快？法國小車締造紐柏林單圈「最慢」紀錄！

蘇梅島瀑布懸崖邊打卡！法國遊客自拍墮崖慘死 女友抓樹枝逃過一劫

相關新聞

川普嗆「來硬的」 格陵蘭5政黨聲明：不想當美國人

美國總統川普九日說，現在還不會談要給丹麥海外半自治領土格陵蘭多少錢，但「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。他並揚言不排除「來硬的」。美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐計畫本周就格陵蘭和哥本哈根會談。

要動手了？伊朗示威抗議潮不停 美戰略運輸機飛往中東

德黑蘭等伊朗多地九日深夜爆發新一波抗議行動。美國總統川普說，「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正接管一些城市，而就在幾周前，...

伊朗當局持續斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議

伊朗首都德黑蘭（Tehran）街頭今天夜間再度響起反政府口號，儘管當局在網路斷線掩護下展開致命鎮壓。這場3年來規模最大的...

伊朗鎮壓血洗街頭！醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

德黑蘭等伊朗多地爆發大規模抗議行動，當局強力鎮壓傳出大量死傷，各地醫院不堪重負陷入危機。由於伊朗全面斷網，外媒只能透過星...

55歲卻有20歲生理年齡 體驗「生物駭客」7個健康準則

生物駭客（biohacking）正在改變人們對健康與長壽的想像，透過日常生活型態與科技工具的微調，提升身心表現與免疫系統。從飲食管理、抗發炎飲食，到肌肉維持與血糖控制，簡單習慣就可能帶來意想不到的健康效益。雖然部分策略仍在科學驗證中，但它的出現無疑開拓全新的保健道路。究竟哪些方法最有效，又該如何融入日常生活呢？

內閣民調再創新高…傳高市想解散日眾院 最快2月8日大選

日本讀賣新聞九日引述政府相關人士報導，首相高市早苗研議在廿三日國會常會的召集日，就解散眾議院，最快可能二月八日舉行眾議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。