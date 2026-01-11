法國阿爾卑斯山雪崩釀3死 氣象單位曾警示高風險
法國當地官員表示，阿爾卑斯山區（Alps）今天發生兩起雪崩事故，導致3名越野滑雪客喪生。
法新社報導，其中一起發生在瓦勒迪澤爾（Val-d'Isere）滑雪勝地。度假村旅遊辦公室指出，有兩名法籍越野滑雪客遭雪崩掩埋身亡，被埋在2.5公尺深的積雪下。
根據聲明，事發當時他們的同伴已發出求救訊號，但救難人員趕到時，已無力回天。
另外，地方官員告訴法新社，距離此地約60公里的阿勒什－博福爾（Areches-Beaufort）滑雪場，也有兩名越野滑雪客遭遇雪崩；其中一人未能救回，另一人則因頭部重創送醫。
法國氣象預報單位日前已警告，本週末阿爾卑斯山雪崩風險高，已達歐洲雪崩危險5等級中的第4級。
旅遊辦公室表示，在瓦勒迪澤爾遇難的兩名滑雪客，當時未攜帶雪崩定位收發器，只能依靠他們的手機定位來尋找。
