美國對伊朗動武計畫曝光！川普放話：準備好協助伊朗人

伊朗多地爆發反政府示威行動，是近年最大規模的抗議潮，德黑蘭軍方預告可能升級鎮壓力道。才剛對委內瑞拉動武的美國總統川普則放話，準備好協助正尋求自由的伊朗。美媒爆料，川普政府已就必要時打擊德黑蘭進行初步磋商，不排除對多個伊朗軍事目標發動大規模攻擊。

路透報導，伊朗去年12月28日以來爆發示威持續擴大，最初因通膨飆升引發，隨後迅速轉為政治訴求，示威者要求終結神職統治；伊朗當局則指控美國與以色列煽動動亂。伊朗人權團體HRANA表示，至少50名抗議者及15名安全人員喪生，約2300人遭逮捕。

川普在美東時間10日下午1時27分發文表示：「伊朗正尋求自由，這或許前所未有。美國已準備好提供協助！！！」

華爾街日報引述美國官員表示，川普政府官員已就若有必要、如何對伊朗發動攻擊進行初步磋商，討論可能鎖定的目標。其中一名官員透露，正討論一個選項是對多個伊朗軍事目標發動大規模空襲。另一名官員稱，對於應採取何種行動尚無共識，且目前尚未因應空襲調動任何軍事裝備或人員。

美官員示警，這些磋商屬於常規規畫，目前沒有跡象將對伊朗發動攻擊。

伊斯蘭革命衛隊於當地10日透過國營電視台聲明，指控「恐怖分子」在過去兩晚鎖定軍事與執法基地，造成數名民眾與安全人員遇害，且公共與私人財物遭縱火。

聲明並補充，捍衛伊斯蘭革命的成果、維持安全是一條「紅線」。伊朗正規軍也發布聲明表示，將「保護並捍衛國家利益、國家的戰略基礎設施與公共財產」。

路透引述一名美國情報官員描述德黑蘭當前形勢稱，這是一場「耐力賽」，反對派正試圖維持壓力，直到政府要員不是逃離、就是倒戈；而當局則試圖散播足夠的恐懼以清空街頭，同時又不讓美國獲得介入的正當理由。