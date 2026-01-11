快訊

恐有颱風生成！吳德榮：「1月颱」侵台未曾發生影響待觀察

違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

跟騷法上路3年…未配科技設備 「保護令只是張紙」

美軍大規模空襲敘利亞 鎖定伊斯蘭國目標

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美軍中央司令部今天表示，他們已在敘利亞針對激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）發動多次「大規模」空襲，藉此回應上月造成3名美國人士喪生的攻擊事件。

綜合法新社、路透社和英國廣播公司新聞網（BBCNews）報導，美軍中央司令部（US CentralCommand）在社群平台X發布聲明指出，「今天的空鎖定敘利亞全境的伊斯蘭國」勢力，且為「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一環。

聲明指出，這項行動是針對12月13日美、敘部隊在巴邁拉（Palmyra）遭遇襲擊的「直接回應」。當時的攻擊造成兩名美國軍人與1名平民口譯員喪生。

美軍中央司令部聲明並補充，這波行動是在美國東部時間午後不久執行，意在打擊恐怖主義，並保護美國及其夥伴部隊在當地的安全。

聲明說：「我們訊息始終強而有力：若有人傷害我們的作戰人員，無論對方藏身世界何處、如何企圖逃避審判，我們都會找到你並將你殲滅。」

聲明未提及這次空襲行動是否造成人員傷亡。

美國 伊斯蘭國 美軍

延伸閱讀

美軍突襲馬杜洛下台 美委關係急轉彎「啟動復交談判」

美軍輕取委國老舊空防 但電戰遇中俄恐難奏效？專家分析關鍵原因

【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

北約為了格陵蘭內戰？美軍若入侵 丹麥1952年「立即開火」軍規仍有效

相關新聞

川普嗆「來硬的」 格陵蘭5政黨聲明：不想當美國人

美國總統川普九日說，現在還不會談要給丹麥海外半自治領土格陵蘭多少錢，但「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。他並揚言不排除「來硬的」。美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐計畫本周就格陵蘭和哥本哈根會談。

要動手了？伊朗示威抗議潮不停 美戰略運輸機飛往中東

德黑蘭等伊朗多地九日深夜爆發新一波抗議行動。美國總統川普說，「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正接管一些城市，而就在幾周前，...

內閣民調再創新高…傳高市想解散日眾院 最快2月8日大選

日本讀賣新聞九日引述政府相關人士報導，首相高市早苗研議在廿三日國會常會的召集日，就解散眾議院，最快可能二月八日舉行眾議員...

斷網仍壓不住…伊朗抗議進入第13天 川普發出武力警告

（德國之聲中文網）伊朗主要城市爆發的大規模街頭抗議已進入第13天。盡管當局實施了嚴厲的斷網措施，德黑蘭、馬什哈德等地的示威活動依然在夜間持續。社交媒體上流傳的視頻顯示，德黑蘭薩達塔巴德區的民眾在陽台上

哈米尼慘了？伊朗女性摘頭巾、點菸燃燒「最高領袖照片」抗議潮蔓延全國

英國「地鐵報」（Metro）在網站報導，伊朗女性近日燃燒最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的...

經濟施壓再升級？日媒：部分陸企通知日企 停簽稀土新合約

日本共同社今天引述消息人士披露，部分銷售稀土的中國國有企業已經告知日本企業，無意簽訂銷售稀土的新合約，同時也正在評估取消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。