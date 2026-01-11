川普嗆「來硬的」 格陵蘭5政黨聲明：不想當美國人

美國總統川普九日說，現在還不會談要給丹麥海外半自治領土格陵蘭多少錢，但「目前我們一定會對格陵蘭採取行動，不管他們願不願意」。他並揚言不排除「來硬的」。美國國務卿兼白宮國安顧問魯比歐計畫本周就格陵蘭和哥本哈根會談。

川普還說，「要是我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，我們可不會讓俄國或中國成為自己的鄰居」；目前該島周邊有中俄軍艦、俄國潛艦，「我們不會讓中俄占領格陵蘭，要是我們不採取行動，他們就會去占領」；「當我們擁有格陵蘭時，就會保護它」。

川普稱，自己願意談成協議，用較簡單或友善方式達成目的，但若不能用簡單方式做，「我們就會用強硬方式」。

對路透日前引述知情人士報導，川普政府幕僚提出對格陵蘭人一次性普發十萬美元、總支出約六十億美元內的方案，格陵蘭籍丹麥國會議員切姆尼茨．拉森表明，川普任何試圖藉由發錢利誘格陵蘭的動作都注定失敗，且可能加劇當地抗拒的情緒；「再多錢也買不到我們的民族靈魂，自以為能收買一個民族，這本身就不尊重」。她並呼籲歐洲國家團結以對，否則「下一個是誰？」

格陵蘭議會中的五位政黨領袖九日也發布聯合聲明，表明「我們不想當美國人」。丹麥總理佛瑞德里克森也提醒，侵略格陵蘭將造成「一切」都結束，意指北約（ＮＡＴＯ）的共同防禦協議及二戰後的安全架構。