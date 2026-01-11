要動手了？伊朗示威抗議潮不停 美戰略運輸機飛往中東

快訊

聯合報／ 編譯茅毅、記者顏伶如／綜合報導
伊朗抗議者聚集在燃燒的車輛旁，反政府騷亂不斷升級。路透

德黑蘭伊朗多地九日深夜爆發新一波抗議行動美國總統川普說，「伊朗麻煩大了。在我看來，人民正接管一些城市，而就在幾周前，沒人認為這種情況真的可能發生」。

在社媒Ｘ常分享軍事消息的已認證帳號NSTRIKE@NSTRIKE1231九日寫道，一架美國空軍Ｃ–１７「全球霸王III」戰略運輸機正從德國飛往中東；此一動向可能顯示，美國正準備對伊朗發動大規模攻擊，因此美軍已開始動用大型運輸機，將彈藥及其他軍備運往該地區的軍事基地。

美聯社十日報導，在美軍突襲行動三日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，川普至今一再對德黑蘭的脅迫已更具重要性。而受伊朗國內斷網及電話線遭切斷影響，海外已愈來愈難以得知這波自去年十二月廿八日以來的示威抗議全貌。根據總部在美國的人權運動人士通訊社，這波示威抗議已釀成至少六十五人喪生、二三○○多人被拘留。

路透九日報導，由於美方有些預測顯示，伊朗這波動亂的範圍可能不夠廣泛，不足以挑戰德黑蘭的神職建制派，因此川普正謹慎應對伊朗現勢。

美國智庫「近東政策研究所」研究員戴格瑞斯指稱，伊朗末代王儲芮沙請伊朗民眾八、九日晚間八點走上街頭的呼籲，改變示威抗議的情勢，群眾「認真響應」芮沙的號召。不過，川普在八日播出的保守派電台主持人修伊特專訪時，對是否將與芮沙會面時語帶保留地說，「我不確定現階段以總統身分見他合不合適；我覺得該讓所有人選都走到台前，再看看最後由誰脫穎而出」。

美國智庫「中東研究所」研究員瓦坦卡說，川普似乎在觀望這波示威抗議能否動搖伊朗當局的神職人員，再決定是否出手介入。

