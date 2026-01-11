聽新聞
對日兩用物項管制後...陸於黃海、渤海再辦軍演

聯合報／ 記者黃國樑林宸誼／綜合報導
大陸解放軍東部戰區去年12月29日到31日對台舉行「正義使命─2025」軍演。圖為演習期間公布的火箭彈對目標區發射火砲畫面。圖／截自東部戰區微博號
大陸解放軍東部戰區去年12月29日到31日對台舉行「正義使命─2025」軍演。圖為演習期間公布的火箭彈對目標區發射火砲畫面。圖／截自東部戰區微博號

中國大陸海事局網站近期連發兩份軍事任務及一份航行警告。其中一月十日十二時至卅日十八時，達廿天的渤海部分海域執行軍事任務、禁止駛入。黃海北部自一月十二日十二時至十四日十二時則進行實彈射擊、禁止駛入。

自日相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言以來，大陸已連兩個月在黃、渤海一帶水域軍演，力度與跨度均超往年。

大陸商務部六日公告，即起加強軍民兩用物項對日管制出口。大陸央視引述日中經濟協會理事高見澤學報導，日本經濟界最擔心會否對日企經營造成重大影響，尤其半導體等高端製造領域很可能先受衝擊，緊接著恐全面衝擊日本經貿。

央視旗下新聞帳號「玉淵譚天」昨進一步分析，上述出口管制覆蓋物項逾九百種，涵蓋包含軍工的諸多產業鏈，旨在堅決阻止與抑制日本軍國主義圖謀；日本未依波茨坦公告「應完全解除武裝」的規定，而採一種模糊方式遮掩其行徑，那就是將軍工生產藏於民用工業體系；陸方相關禁令打擊的就是日本從上到下整個軍工產業體系，以釜底抽薪。

