聽新聞
0:00 / 0:00
對日兩用物項管制後...陸於黃海、渤海再辦軍演
中國大陸海事局網站近期連發兩份軍事任務及一份航行警告。其中一月十日十二時至卅日十八時，達廿天的渤海部分海域執行軍事任務、禁止駛入。黃海北部自一月十二日十二時至十四日十二時則進行實彈射擊、禁止駛入。
自日相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言以來，大陸已連兩個月在黃、渤海一帶水域軍演，力度與跨度均超往年。
大陸商務部六日公告，即起加強軍民兩用物項對日管制出口。大陸央視引述日中經濟協會理事高見澤學報導，日本經濟界最擔心會否對日企經營造成重大影響，尤其半導體等高端製造領域很可能先受衝擊，緊接著恐全面衝擊日本經貿。
央視旗下新聞帳號「玉淵譚天」昨進一步分析，上述出口管制覆蓋物項逾九百種，涵蓋包含軍工的諸多產業鏈，旨在堅決阻止與抑制日本軍國主義圖謀；日本未依波茨坦公告「應完全解除武裝」的規定，而採一種模糊方式遮掩其行徑，那就是將軍工生產藏於民用工業體系；陸方相關禁令打擊的就是日本從上到下整個軍工產業體系，以釜底抽薪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言