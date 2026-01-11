內閣民調再創新高！傳高市想解散日眾院 最快2/8大選

日本讀賣新聞九日引述政府相關人士報導，首相高市早苗研議在廿三日國會常會的召集日，就解散眾議院，最快可能二月八日舉行眾議員大選。

上述人士指稱，大選日程現有兩個方案，其一為廿七日公告、二月八日投開票；其二為二月三日公告、二月十五日投開票。

鑒於自民黨領導的執政聯盟目前在眾院僅勉強過半，在參議院則是少數，以及高市去年十一月在眾院的「台灣有事」發言也使中日緊張進一步升高，這使她意識到，唯有在大選獲勝、提高黨內及國內的向心力，才能營造出從從容容面對中國大陸的國內政治環境。

然而，去年十月坐上自民黨總裁及首相的高市本人，與其領導的內閣民調雖高，但自民黨內不少人擔憂，對內閣的民意支持度不必然就會轉化為對自民黨及黨籍候選人的選票。

高市內閣揭櫫「大膽」的積極財政等核心政策，在國會易受在野黨挑戰；外部則有中日緊張的壓力。這使她身邊不斷有「趁民調很高之際，取得更多民眾信任才是上策」的意見。

去年十一月自民黨就低調實施大選民調，顯示自民黨有望單獨拿下逾二六○席，比眾議院剛好過半所需的二三三席還多不少，且日前的最新民調更佳，讓高市得以下定決心。

高市本周將在其眾議員選區奈良和南韓總統李在明舉行日韓峰會；同為全球傑出女性政治人物的義大利總理梅洛尼十五也將訪日。這些行程可能成為「高市外交」的舞台，是解散眾院改選的有利題材。

但在大選後，即二月底前必須召集新一屆國會，需經眾、參兩院審議，通過二○二六財年的中央政府預算案，屆時勢必面臨在野黨對自民黨及她頻繁舉行大選，以及在施政上未拿出真正政績的質疑，尤其她是在其內閣去年十二月廿六日通過創新高的逾一二二兆日圓預算案後，未獲國會通過就先解散國會。

另外，同屬執政聯盟的日本維新會，最重視的砍一成眾議員席次等政策主張若未能實現，聯盟內部就可能起內鬨。高市雖極力拉攏國民民主黨，還傳出她和該黨代表（黨魁）玉木雄一郎九日密會，但玉木十日表明正加緊提名黨籍候選人，展現該黨已進入大選備戰狀態。

讀賣去年十二月民調則顯示，高市領導下的自民黨支持度不過百分之卅，和她本人居高不下的支持度有很大落差，低於她前任的總裁兼首相石破茂領導的自民黨在前年、即上次大選敗選前的數字；另根據日次民調「民意雷達」最新調查結果，中立選民達二成二，因此使黨內不少人擔心和警覺。