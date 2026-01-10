伊朗抗議擴大 革命衛隊：維護安全是「紅線」

伊朗爆發大規模示威抗議導致局勢動盪，過去曾鎮壓動亂的菁英部隊伊朗革命衛隊今天警告，捍衛1979年伊斯蘭革命成果及維護安全是「紅線」；伊朗軍方則承諾保護公共財產。

路透社報導，抗議活動過去兩週以來在伊朗多地蔓延，最初因通貨膨脹飆升引發，但很快轉為政治訴求，示威者要求終結神職統治。伊朗當局則指控美國和以色列煽動「騷亂」。人權團體已記錄至少數十名抗議民眾喪生。

一名在伊朗西部的目擊者透過電話表示，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）已在當地部署並開火。為了安全起見，他拒絕透露身分。

伊朗革命衛隊這支過去曾鎮壓動亂的菁英部隊，透過國營電視發表聲明，指控過去兩晚恐怖分子攻擊軍警據點，造成多名平民和維安人員罹難，並指有財產遭縱火。

聲明強調，捍衛1979年伊斯蘭革命成果及維護安全是「紅線」，並表示無法接受局勢持續下去。

伊朗軍方雖與革命衛隊分開運作，但同樣由最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指揮，軍方宣布將「保護並維護國家利益、戰略基礎設施及公共財產」。

這些聲明發布之際，美國總統川普（DonaldTrump）昨天對伊朗領導階層發出新警告，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表態：「美國支持勇敢的伊朗人民。」