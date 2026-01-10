快訊

金唱片／蔡依林辣爆！三聲道頒獎 突點名CORTIS「集體愣住」

英特爾本周飆逾15% 華爾街「1理由」潑冷水：股價難撐住

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

敘利亞政府軍稱奪回阿勒坡希克馬述區 遭庫德族否認

中央社／ 敘利亞阿勒坡10日綜合外電報導
2026年1月10日，在阿勒坡希克馬述區的居民在與庫德族武裝發生衝突後，準備由敘利亞政府安全部隊護送撤離。敘利亞軍方稱，1月10日已完成對阿勒坡一個社區的「安全掃蕩」，該社區此前曾與庫德族武裝發生衝突。庫德族武裝否認失去對該地區的控制權，並拒絕投降。法新社
2026年1月10日，在阿勒坡希克馬述區的居民在與庫德族武裝發生衝突後，準備由敘利亞政府安全部隊護送撤離。敘利亞軍方稱，1月10日已完成對阿勒坡一個社區的「安全掃蕩」，該社區此前曾與庫德族武裝發生衝突。庫德族武裝否認失去對該地區的控制權，並拒絕投降。法新社

敘利亞軍方今天表示，已在第2大城阿勒坡（Aleppo）的希克馬述區（Sheikh Maqsud）完成「安全掃蕩」。但與軍方在這區對抗的庫德族武裝勢力否認失去對當地的控制權。

法新社報導，敘利亞當局昨天清晨宣布一個停火時間段，讓希克馬述區的庫德族武裝分子自行撤離，但遭到拒絕；於是政府軍揚言恢復對當地軍事目標的打擊，並於昨天深夜開始行動。

希克馬述區是阿勒坡最後1個仍受庫德族掌控的區域。根據數名駐阿勒坡的法新社記者回報，當地槍聲持續到今天上午。

敘利亞政府軍今天宣布「已完成希克馬述區的全面安全掃蕩」，但鑒於當地仍有庫德族部隊，因此呼籲居民留在家中。

1名敘利亞軍方消息人士還告訴官方通訊社敘利亞新聞社（SANA），有「數名敘利亞民主力量（SyrianDemocratic Forces，SDF）成員」遭到逮捕。這個組織是敘利亞庫德族帶領。

但庫德族部隊表示，敘利亞政府宣稱已控制希克馬述區絕大部分的說法「不實且具誤導性」，他們是與「政府民兵」發生巷戰。

這是敘利亞原本長期領導人阿塞德（Bashar al-Assad）2024年12月遭到推翻後，新的伊斯蘭主義政權上台以來爆發過最激烈的武裝衝突之一，凸顯這個國家的統一之路面臨的艱難挑戰。

事實上自治的敘利亞庫德族政府和軍隊在融入新政府的努力陷入停滯後，阿勒坡6日開始爆發衝突。據雙方數據，至少已有21名平民喪生、數萬人逃離阿勒坡。

敘利亞 庫德族 伊斯蘭 阿塞德

延伸閱讀

敘政府與庫德族對峙暫緩 宣布阿勒坡3區停火

英法聯手轟敘利亞 炸毀IS地下武器庫

敘利亞清真寺驚傳爆炸…聚禮主麻日人潮多 現場至少5死21傷

美軍報復：空襲70多個「伊斯蘭國」目標

相關新聞

英媒：伊朗女性燃燒最高領袖照片來點煙 挑戰權威規範

英國「地鐵報」（Metro）在網站報導，伊朗女性近日燃燒最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的...

經濟施壓再升級？日媒：部分陸企通知日企 停簽稀土新合約

日本共同社今天引述消息人士披露，部分銷售稀土的中國國有企業已經告知日本企業，無意簽訂銷售稀土的新合約，同時也正在評估取消...

近幾任日相解散眾院決策各異 有人速戰或「迫於情勢」

日媒披露，日本首相高市早苗開始研議，評估於本月通常國會開議之初解散眾議院。「讀賣新聞」回顧，近幾任日相之中，有人選擇上台...

伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死 傳美軍機急飛中東

人權團體今天說，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動今天進入第13天，至少已有65人喪生。值此時機敏感之際，外傳一...

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

緬甸政府所有的媒體「緬甸全球新光」（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸政府宣布已徹底夷平...

北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴噩夢還在」否認軍方涉入

北韓官媒朝中社報導，北韓人民軍總參謀部發言人9日指控，「曾在2024年10月製造平壤上空無人機入侵」的南韓，在新年伊始又...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。