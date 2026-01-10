英媒：伊朗女性燃燒最高領袖照片來點煙 挑戰權威規範

快訊

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
伊朗女性近日燃燒最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片來點燃香煙。X@visegrad24
伊朗女性近日燃燒最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片來點燃香煙。X@visegrad24

英國「地鐵報」（Metro）在網站報導，伊朗女性近日燃燒最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的照片來點燃香煙，這是一種大膽的反抗行為。

報導中說，在伊朗法律下，焚燒最高領袖的照片是一種嚴重的犯罪，而女性吸菸長期以來受到限制或被視為不當行為。

伊朗女性結合這兩種行為，並公然挑戰強制配戴頭巾的法律，藉以否定國家權威與嚴苛社會管控。

抗議的影片與照片已在各大社群媒體平台上被分享和轉發數千次。

這種抗議方式不需要聚集大批人潮，因此當局也更難出手鎮壓。

這股潮流出現之際，伊朗正面臨日益加劇的經濟困境，引發全國各地的新一輪抗議，也讓民眾對國家領導階層的信任不斷流失。

在X平台上經常分享政治與時事動態的已認證帳號Visegrád 24（@visegrad24）發文並附上照片說，這股在伊朗女性之間蔓延的趨勢，如今已難以阻擋。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

