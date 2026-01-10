伊朗示威升溫 巴勒維之子籲占領各大城市中心

快訊

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
圖為2025年6月23日，伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙．巴勒維在巴黎舉行的新聞發布會上發表。美聯社
伊朗各大城市昨天深夜再度出現大規模集會，示威者齊聲譴責伊朗當局，而伊朗已故國王巴勒維的兒子芮沙．巴勒維今天呼籲民眾不僅走上街頭，更要準備占領各大城市中心。

法新社報導，這波長達兩週的抗議，已成為自1979年伊斯蘭革命以來統治伊朗神權當局面臨的最大挑戰之一，儘管最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表現強勢，並將動盪歸咎於美國。

流亡美國的已故國王巴勒維（Mohammad RezaPahlavi）的兒子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）讚揚昨天「大規模」的參與人數，並呼籲伊朗民眾在今明兩天發動更具針對性的抗議行動

芮沙．巴勒維在社群媒體的一段影片訊息中說：「我們的目標不再只是走上街頭，目標是準備占領並掌控各城市的市中心。」

巴勒維於1979年革命被推翻，並在1980年去世。芮沙．巴勒維強調，自己也正「準備返回我的祖國」，並認為這一天已經「非常接近」。

另外，在示威方面，繼8日爆發規模空前的遊行之後，昨天深夜再有新一波示威，根據法新社查證的影像以及社群媒體上發布的其他影片顯示，抗議持續進行。

伊朗當局封鎖網路，民間網路監控組織Netblocks今天清晨表示：「數據顯示全國性的網路中斷已持續36小時」。

德黑蘭的薩達塔巴德（Saadatabad）地區，民眾敲擊鍋碗瓢盆並高喊「打倒哈米尼」等反政府口號，汽車也響起喇叭聲表達支持，法新社已證實這段影片的真實性。

其他在社群媒體及伊朗境外波斯語電視頻道上流傳的畫面則顯示，在首都其他地區，以及東部城市麥什赫德（Mashhad）、北部的大不里士（Tabriz）和宗教重鎮科姆（Qom），也有規模類似的大型抗議活動。

伊朗 德黑蘭 抗議行動

相關新聞

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

緬甸政府所有的媒體「緬甸全球新光」（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸政府宣布已徹底夷平...

伊朗示威升溫！人權團體稱已釀65死 傳美軍機急飛中東

人權團體今天說，儘管網路遭到大規模封鎖，伊朗全國性抗議行動今天進入第13天，至少已有65人喪生。值此時機敏感之際，外傳一...

近幾任日相解散眾院決策各異 有人速戰或「迫於情勢」

日媒披露，日本首相高市早苗開始研議，評估於本月通常國會開議之初解散眾議院。「讀賣新聞」回顧，近幾任日相之中，有人選擇上台...

經濟施壓再升級？日媒：部分陸企通知日企 停簽稀土新合約

日本共同社今天引述消息人士披露，部分銷售稀土的中國國有企業已經告知日本企業，無意簽訂銷售稀土的新合約，同時也正在評估取消...

北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴噩夢還在」否認軍方涉入

北韓官媒朝中社報導，北韓人民軍總參謀部發言人9日指控，「曾在2024年10月製造平壤上空無人機入侵」的南韓，在新年伊始又...

瑞士酒吧火災奪40命舉國哀悼 法義總統出席追思

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災造成40人喪生，瑞士今天舉行全國哀悼活動，法國、義大...

