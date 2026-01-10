經濟施壓再升級？日媒：部分陸企通知日企 停簽稀土新合約
日本共同社今天引述消息人士披露，部分銷售稀土的中國國有企業已經告知日本企業，無意簽訂銷售稀土的新合約，同時也正在評估取消已經訂定的相關合約。
中國商務部本月稍早宣布，加強管制出口到日本的軍民兩用商品，接著又宣布啟動反傾銷調查，鎖定從日本進口、製造晶片與半導體必要的特殊氣體二氯二氫矽。
日本首相高市早苗去年有關「台灣有事」的答詢引發中方不滿後，北京當局接連呼籲公民避免前往日本。
報導指出，中方的施壓現在也擴及經濟層面，並波及製造高科技產品不可或缺的稀土。
