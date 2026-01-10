近幾任日相解散眾院決策各異 有人速戰或「迫於情勢」

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本首相高市早苗。(美聯社)
日媒披露，日本首相高市早苗開始研議，評估於本月通常國會開議之初解散眾議院。「讀賣新聞」回顧，近幾任日相之中，有人選擇上台後早早解散，有人則是「被情勢所逼」。

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力。這個權力也素有「傳家寶刀」之稱，因為對歷任首相而言，這是最艱難的抉擇，因為解散後的選舉結果左右著政府的未來。

「讀賣新聞」回顧，被高市作為施政方針借鏡的前日相安倍晉三，任內就曾兩度解散眾院。

安倍第二個任期開始前的2012年12月，自民黨在眾院選舉大勝，並重拾執政權。他在第二個任期開始後約2年的2014年11月才解散眾院；後來，安倍於2017年9月第二次解散眾院，當時消費稅的相關政策獲得選民支持。這兩次解散的結果均是自民黨大勝，且使他成為執政最久的日本首相。

不過，也有首相傾向在上台後「速戰速決」。

岸田文雄2021年10月就任時，隨即在上任10天後解散眾院，並成功確保自民黨在眾院單獨過半。他也身兼自民黨總裁與日相3年，成為第二次世界大戰過後任期第8長的日本首相。

岸田之後的石破茂也採取類似策略，在上任8天後就解散眾院，創下二戰過後最短紀錄。不過，石破茂不敵在他上任前就延燒多時的自民黨政治獻金醜聞，因而在眾院大選遭遇慘敗。自民黨與公明黨當時組成的執政聯盟也成為國會少數。

有別於「速戰速決」，有些人則選擇優先執行政策且對解散保持審慎態度，結果錯失解散良機。

日本前首相麻生太郎2008年9月上台時，儘管黨內期待他儘早解散，但他當時希望先優先因應2008年的金融海嘯。2009年接近任期屆滿才「迫於情勢」解散，但選舉遭遇慘敗，使自民黨下野。

另外，在安倍第二個任期結束後擔任首相的菅義偉2020年9月就任時內閣支持率高昂，當時也出現希望解散眾院的聲浪，不過菅義偉當時堅持先在政策上做出成績。

然而，他的民調後來因為COVID-19疫情擴大而受拖累，在支持度大跌的狀況下解散無望。接著菅義偉決定不爭取連任，並於2021年10月卸任。

高市早苗 安倍晉三 自民黨 眾議院 石破茂 岸田文雄

